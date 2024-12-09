Τραμπ: «Πρέπει να φύγουν όλοι οι παράνομοι μετανάστες»

Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, σε γνώριμο έδαφος. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος μίλησε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC και στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ, η οποία είχε συντονίσει και την τελευταία τηλεμαχία πριν από τις κάλπες.



Τα πρώτα και επίμονα ερωτήματα της συνέντευξης αφορούν βέβαια την οικονομία, τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής, θέματα που εν πολλοίς έκριναν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Στον προεκλογικό αγώνα ο Τραμπ είχε εξαγγείλει δασμούς έως 60% σε εισαγωγές από την Κίνα, σε μία προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Μιλώντας τώρα στο NBC, επαναλαμβάνει ότι είναι υπέρμαχος των δασμών σε εισαγωγές από την Κίνα- και όχι μόνο. Μπορεί όμως να εγγυηθεί στους Αμερικανούς ότι με την επιβολή δασμών θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός;



«Δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα, δεν μπορώ να εγγυηθώ τι θα γίνει αύριο» λέει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος. «Αλλά μπορώ να πω ότι, αν δείτε τον προηγούμενο απολογισμό μου, αφήσαμε πίσω την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας, παρότι είχα επιβάλλει πολλούς δασμούς σε πολλές και διαφορετικές χώρες και ιδιαίτερα στην Κίνα. Και δεν είχαμε καθόλου πληθωρισμό».

«Ναι μεν, αλλά…» για τον Πάουελ

Κάποιοι πιστεύουν ότι η θέση του επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) είναι ακόμη πιο σημαντική για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής από εκείνη του προέδρου των ΗΠΑ. Το καίριο ερώτημα είναι, αν θα επιχειρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τον κεντρικό τραπεζίτη Τζερόμ Πάουελ. Το 2018 τον είχε διορίσει ο ίδιος, στη θέση της (μετέπειτα υπουργού Οικονομικών επί Τζο Μπάιντεν) Τζάνετ Γιέλεν. Ωστόσο, ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός κατηγορούσε την Fed ότι διατηρεί τα επιτόκια σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, υπονομεύοντας την οικονομική ανάπτυξη. Άφηνε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα αντικαταστήσει τον Πάουελ σε εύθετο χρόνο.



Έτσι, οι σχέσεις των ανδρών έχουν ψυχρανθεί, με τον διοικητή της Fed να ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του το 2026, όποια κι αν είναι τα κελεύσματα του Ντόναλντ Τραμπ. Θα επιμείνει ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου στην εκπαραθύρωση του Τζερόμ Πάουελ;



«Όχι, δεν νομίζω» λέει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Κρίστεν Γουέλκερ. «Πιστεύω ότι αν του έλεγα ότι πρέπει να φύγει, θα το έκανε. Αλλά αν τον παρακαλούσα να φύγει, μάλλον δεν θα το έκανε…» Ολίγον διφορούμενη ηχεί αυτή η απάντηση, γι αυτό η δημοσιογράφος του NBC επανέρχεται: «Δηλαδή δεν σχεδιάζετε να τον απομακρύνετε;» «Όχι, δεν σχεδιάζω κάτι τέτοιο» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχουν νόμοι» για το μεταναστευτικό

Γενικά, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε μάλλον πιο εγκρατής και συναινετικός σε σχέση με τις τελευταίες προεκλογικές εμφανίσεις του, αν και επί της ουσίας κατέθεσε τις γνωστές θέσεις του. Όσον αφορά το μεταναστευτικό ήταν ξεκάθαρος, ιδιαίτερα όταν δέχθηκε το ερώτημα αν επιμένει στην εξαγγελία του «να φύγουν όλοι όσοι ήρθαν παράνομα στη χώρα», όπως είχε διακηρύξει στον προεκλογικό αγώνα.



«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό» ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός. «Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι, από τη στιγμή που ήρθαν παράνομα στη χώρα. Ξέρετε, είναι και πολύ άδικο αυτό απέναντι σε εκείνους που συμπεριφέρονται νόμιμα και περιμένουν δέκα χρόνια για να έρθουν στη χώρα μας…»

Το «ενδεχόμενο» αποχώρησης από το ΝΑΤΟ

Η συνέντευξη στο NBC εστιάζει κυρίως σε θέματα εσωτερικής πολιτικής και οικονομίας, ωστόσο δεν λείπουν οι αναφορές σε διεθνή ζητήματα. Επανερχόμενος στις παλαιότερες απειλές του ότι οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ανταποκριθούν στις «υποχρεώσεις» τους, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι «ασφαλώς» εξετάζει το ενδεχόμενο της αποχώρησης από την Ατλαντική Συμμαχία και προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «θα πρέπει να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους».



Επαναλαμβάνει δε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα περικόψει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, αν και ξεκαθαρίζει, απαντώντας σε επίμονα σχετικά ερωτήματα της Κρίστεν Γουέλκερ, ότι «δεν έχει συνομιλήσει για το ζήτημα αυτό» με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.



(APTN, CNN, dpa)





