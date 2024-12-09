Συρία: Το Ισραήλ βομβαρδίζει αεροπορικές βάσεις, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα

Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν σήμερα τουλάχιστον τρεις αεροπορικές βάσεις στη Συρία, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα, στο σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά τέτοιων στόχων μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Ειδικότερα, οι πηγές του Reuters αναφέρουν ότι επλήγησαν η αεροπορική βάση Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, η βάση Χιμ Σίνσαρ στην επαρχία Χομς και το αεροδρόμιο Άκραμπα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού.

The entire world, and especially the Middle East, should be grateful and thank Israel for, as usual, doing the dirty job for everyone else, destroying dangerous chemical weapons and aircraft in Syria that could fall into the wrong hands. Be grateful. pic.twitter.com/Cb4fHPkd6b — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 9, 2024

Στο στόχαστρο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών βρέθηκαν επίσης το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, στο βόρειο τμήμα της Δαμασκού, καθώς και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού πολέμου κοντά στο προάστιο Σαγίντα Ζέιναμπ της συριακής πρωτεύουσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.