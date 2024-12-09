Λογαριασμός
Συρία: Το Ισραήλ βομβαρδίζει αεροπορικές βάσεις, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα

Στο στόχαστρο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών βρέθηκαν επίσης το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, στο βόρειο τμήμα της Δαμασκού, καθώς και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού πολέμου κ

Συρία

Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν σήμερα τουλάχιστον τρεις αεροπορικές βάσεις στη Συρία, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα, στο σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά τέτοιων στόχων μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Ειδικότερα, οι πηγές του Reuters αναφέρουν ότι επλήγησαν η αεροπορική βάση Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, η βάση Χιμ Σίνσαρ στην επαρχία Χομς και το αεροδρόμιο Άκραμπα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού.

Στο στόχαστρο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών βρέθηκαν επίσης το Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, στο βόρειο τμήμα της Δαμασκού, καθώς και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού πολέμου κοντά στο προάστιο Σαγίντα Ζέιναμπ της συριακής πρωτεύουσας.

