Το δικαστήριο στη Νεβάδα απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει ο Ρούπερτ Μέρντοχ, μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε να κατοχυρώσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης στα χέρια του γιου του, Λάχλαν, ανέφεραν οι New York Times.

Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο μεγαλύτερος γιος του, Λάχλαν, ο οποίος είναι επικεφαλής των Fox News Corp και τ News Corp ότι είχαν ενεργήσει με «κακοπιστία» στην προσπάθεια τους να τροποποιήσουν το αμετάκλητο καταπίστευμα.

Το έγγραφο του δικαστηρίου δείχνει ότι εξέδωσε σύσταση ή διαταγή το Σάββατο.

Η μάχη δεν είναι για τα χρήματα, ο Μέρντοχ δεν επιδιώκει να μειώσει τα οικονομικά μερίδια των παιδιών του στην εταιρεία, αλλά για τον μελλοντικό έλεγχο της πιο ισχυρής συντηρητικής αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει το Fox News, τη The Wall Street Journal, The New York Post και μεγάλες εφημερίδες και τηλεοπτικά δίκτυα στην Αυστραλία και τη Βρετανία.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του Ρούπερτ Μέρντοχ θα είχε μπλοκάρει οποιαδήποτε παρέμβαση των άλλων τριών παιδιών του, τα οποία είναι πιο μετριοπαθή πολιτικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.