ΟΗΕ: Παραβίαση η ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στην ουδέτερη ζώνη του Γκολάν

Η ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στην ουδέτερη ζώνη του Γκολάν, δίπλα στο τμήμα του συριακού υψιπέδου που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, συνιστά «παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας του 1974, δήλωσε σήμερα ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι έδωσε εντολή στον στρατό «να πάρει τον έλεγχο» της ουδέτερης ζώνης μετά την ανατροπή του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Για «περιορισμένης έκτασης» επιχείρηση και «προσωρινό μέτρο», έκανε λόγο ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το τμήμα του συριακού Γκολάν που κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ ανήκει «για πάντα» στη χώρα του, μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. Αφού ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναγνώρισε την προσάρτηση κατά την προηγούμενη θητεία του στον Λευκό Οίκο (2017-2021), ο Νετανιάχου είπε ότι «το Γκολάν θα είναι για πάντα τμήμα του κράτους του Ισραήλ».

Η Δύναμη του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Απεμπλοκής (UNDOF) είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εισέλθει στην οριοθετημένη (ουδέτερη) ζώνη (…) και έχουν αναπτυχθεί σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες», ανέφερε σήμερα ο Ντουζαρίκ. Η UNDOF έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974», συμπλήρωσε.

«Δεν πρέπει να υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις ή στρατιωτική δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης. Το Ισραήλ και η Συρία πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας του 1974 και να διαφυλάξουν την σταθερότητα στο Γκολάν», υπογράμμισε.

Το Ισραήλ κατέλαβε τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν από τη Συρία κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Η αποστρατιωτικοποιημένη, ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ, ζώνη ασφαλείας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας για την απεμπλοκή ισραηλινών και συριακών ενόπλων δυνάμεων το 1974, μετά τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ (1973). Το Ισραήλ προσάρτησε το 1981 το κατεχόμενο τμήμα του συριακού Γκολάν.

