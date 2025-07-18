Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι ανυπομονεί ο Ρόμπερτ Μέρντοχ να καταθέσει στην αγωγή του εναντίον του μεγιστάνα των ΜΜΕ και της «γεμάτης σκουπίδια» εφημερίδας, της Wall Street Journal. «Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία!!!», προσθέτει ο Τραμπ. Σημειώνεται ότι η επίθεση του Τραμπ στον Μέρντοχ και τη WSJ, έρχεται την ώρα που η περιβόητη επιστολή – ευχητήρια κάρτα που φέρεται να έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον τότε ισχυρό Αμερικανό χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του, βγήκε στη δημοσιότητα, μετά την αρχική αποκάλυψη από τη Wall Street Journal, η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, που ανακοίνωσε προηγουμένως την πρόθεσή του να μηνύσει την εφημερίδα. Σημειώνεται ότι Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την Πέμπτη την πρόθεσή του να μηνύσει τη Wall Street Journal.

Στο μεταξύ, σε προηγούμενή του ανάρτηση λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι αν υπήρχε κάτι μεμπτό στην υπόθεση Επστάιν, τότε «γιατί δεν το χρησιμοποίησαν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έλεγχαν τους «φακέλους» για τέσσερα χρόνια και είχαν επικεφαλής τον Γκάρλαντ και τον Κόμεϊ; ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΤΊΠΟΤΑ!!!».

Την ύπαρξη της επιστολής που υποδηλώνει την προσωπική σχέση των δύο αντρών πρώτη ανέφερε σε άρθρο της η εφημερίδα και τώρα δημοσίευσε το ακριβές περιεχόμενό της.

Trump's salacious birthday letter to Jeffrey Epstein revealed https://t.co/2dRrt6XMDF — Daily Mail (@DailyMail) July 18, 2025

Το σκίτσο με τη γυμνή γυναίκα και η «συνομιλία» τους

Στην επιστολή, το σκίτσο μία γυμνής γυναίκας πλαισιώνει ένα δακτυλογραφημένο κείμενο που αναφέρει: «Χρόνια πολλά - και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Η γυμνή γυναίκα φαίνεται να έχει σχεδιαστεί στο χέρι με μαρκαδόρο. Επίσης, δύο τόξα «σημαδεύουν» το στήθος της γυναίκας και μια στριφτή υπογραφή που έγραφε «Ντόναλντ» να εμφανίζεται στο εφηβαίο της, μιμούμενη το τριχωτό της περιοχής. Η επιστολή φέρεται να περιέχει και μια φανταστική συνομιλία μεταξύ του Έπσταϊν και του Τραμπ, γραμμένη σε τρίτο πρόσωπο.

Στη φανταστική συνομιλία, ο «Ντόναλντ» γράφει: «Έχουμε ορισμένα κοινά πράγματα, Τζέφρι», στην οποία ο «Τζέφρι» απαντά: «Ναι, έχουμε, αν το καλοσκεφτείς». Ο «Ντόναλντ» απαντά στη συνέχεια: «Τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ, το έχεις παρατηρήσει αυτό», και ο φανταστικός «Τζέφρι» λέει «στην πραγματικότητα, μου ήταν ξεκάθαρο την τελευταία φορά που σε είδα».

Big WSJ story appears to have dropped. Trump allegedly wrote a bawdy letter to Epstein for the latter’s 50th birthday, featuring a hand-drawn picture of a naked woman and Donald’s signature as pubic hair. Then this: pic.twitter.com/Ilszi8bnqZ — Michael Weiss (@michaeldweiss) July 17, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε νωρίτερα έξαλλος το άρθρο της Wall Street Journal «ψευδές, κακόβουλο και δυσφημιστικό» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εγώ. Δεν ζωγράφισα ποτέ στη ζωή μου. Δεν ζωγραφίζω γυναίκες. Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι τα λόγια μου.» Ωστόσο, αν και ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «δεν έχει ζωγραφίσει ποτέ ούτε μια σχέδιο στη ζωή του», αρκετά σκίτσα που έκανε με αξιοθέατα της Νέας Υόρκης ήδη από το 2004, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Τζέι Ντι Βανς για το γράμμα Τραμπ στον Επστάιν: Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι μ@λ@κς!»

Ενώ όλος ο πλανήτης συζητά για τη διαβόητη επιστολή που φέρεται να έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίσθηκε σήμερα με σθένος τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι όλα αυτά «είναι μ@λ@κς!». Σε ανάρτησή του στο Χ ο Βανς αναφέρει: «Συγχωρήστε την γλώσσα μου, αλλά αυτή η ιστορία είναι εντελώς μ@λ@κς!. Η WSJ θα έπρεπε να ντρέπεται που τη δημοσίευσε».

Forgive my language but this story is complete and utter bullshit. The WSJ should be ashamed for publishing it.



Where is this letter? Would you be shocked to learn they never showed it to us before publishing it? Does anyone honestly believe this sounds like Donald Trump? https://t.co/KHsTFOSl34 — JD Vance (@JDVance) July 17, 2025

«Πού είναι αυτή η επιστολή; Θα σας σόκαρε αν μάθαιναν ότι δεν μας την έδειξαν ποτέ πριν τη δημοσιεύσουν; Πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι αυτό ακούγεται σαν τον Ντόναλντ Τραμπ;» συνεχίζει ο αντιπρόεδρος την ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.