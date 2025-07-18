ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητήσει να αποχαρακτηριστούν τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ζητήσει σήμερα να αποχαρακτηριστούν τα έγγραφα που αφορούν τον μεγαλοεπενδυτή και σεξουαλικό αρπακτικό Τζέφρι Έπσταϊν, μια υπόθεση που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη, η εφημερίδα Wall Street Journal δημοσίευσε ένα εκρηκτικό ρεπορτάζ υποστηρίζοντας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο τότε Νεοϋορκέζος κτηματομεσίτης που αργότερα θα γινόταν πρόεδρος έστειλε στον Έπσταϊν μια αινιγματική ευχετήρια επιστολή για τα 50ά γενέθλιά του. Οργισμένος, ο Τραμπ, ανακοίνωσε αμέσως ότι σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της εφημερίδας και του ιδιοκτήτη της, του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοκ.

Ευρισκόμενος υπό πίεση, από μέρος των Ρεπουμπλικάνων, ζήτησε επίσης από την υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις καταθέσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίο πέθανε το 2019 στη φυλακή, πριν ξεκινήσει η δίκη του.

Η υπουργός Παμ Μπόντι επιβεβαίωσε σήμερα ότι είναι «έτοιμη» να ζητήσει από δικαστήριο να άρει το δικαστικό απόρρητο σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις που δόθηκαν σε Επιτροπή Ενόρκων. Με βάση το αμερικανικό σύστημα, η Επιτροπή Ενόρκων αποτελείται από πολίτες που επιλέγονται τυχαία και, αφού μελετήσουν μαρτυρίες και αποδείξεις σε μια υπόθεση, κρίνουν εάν υπάρχει λόγος να ασκηθούν διώξεις σε κάποιο πρόσωπο.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών θα ληφθεί από τα δικαστήρια και όχι από τον ίδιο.

Ο Ντάνιελ Γκόλνταμ, Δημοκρατικός βουλευτής και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, σχολίασε πάντως ότι τα έγγραφα που θέλει να δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση αφορούν μόνο τον Έπσταϊν και την σύντροφό του, την Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει ήδη καταδικαστεί για την υπόθεση, και δεν γίνεται αναφορά σε άλλα ονόματα.

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση εδώ και μία εβδομάδα καθώς ακόμη και κάποιοι υποστηρικτές του κατηγορούν την κυβέρνηση ότι θέλησε να κλείσει πολύ γρήγορα την υπόθεση, μολονότι είχε δεσμευτεί να κάνει αποκαλύψεις.

Ο Έπσταϊν συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 2019 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και σύσταση συμμορίας με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Ένα μήνα αργότερα βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του και, με βάση το επίσημο πόρισμα, αυτοκτόνησε. Ο θάνατος αυτού του φίλου πολλών σταρ και ισχυρών πολιτικών τροφοδότησε πλήθος συνωμοσιολογικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες τον δολοφόνησαν για να εμποδίσουν τις αποκαλύψεις που θα έκανε για ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα.

Μέλη του κινήματος Make America Great Again του Τραμπ ζητούν εδώ και χρόνια να δοθεί στη δημοσιότητα η υποτιθέμενη «κρυφή λίστα» των πελατών του Έπσταϊν. Πριν από δέκα ημέρες όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης και η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, έκριναν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη τέτοιας λίστας ή ότι κάποια πρόσωπα εκβιάστηκαν. Η ανακοίνωση αυτή έγινε δεκτή με σωρεία οργισμένων αναρτήσεων από λογαριασμούς των MAGA στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ αντέδρασε αποκαλώντας «ηλίθιους» τους υποστηρικτές του και ζητώντας τους «να ασχοληθούν με κάτι άλλο», κατηγορώντας ταυτόχρονα τους Δημοκρατικούς ότι «ενορχήστρωσαν» την εμπλοκή του στην υπόθεση.

