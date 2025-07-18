Ενω όλος ο πλανήτης συζητά για την διαβόητη επιστολή που φέρεται να έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του - και η οποία αποκαλύφθηκε σήμερα - ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίσθηκε σήμερα με σθένος τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι όλα αυτά «είναι μ@λ@κς!»

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Βανς αναφέρει: «Συγχωρήστε την γλώσσα μου, αλλά αυτή η ιστορία είναι εντελώς μ@λ@κς!. Η WSJ θα έπρεπε να ντρέπεται που τη δημοσίευσε».

Forgive my language but this story is complete and utter bullshit. The WSJ should be ashamed for publishing it.



Where is this letter? Would you be shocked to learn they never showed it to us before publishing it? Does anyone honestly believe this sounds like Donald Trump? https://t.co/KHsTFOSl34 — JD Vance (@JDVance) July 17, 2025

«Πού είναι αυτή η επιστολή; Θα σας σόκαρε αν μάθαιναν ότι δεν μας την έδειξαν ποτέ πριν τη δημοσιεύσουν; Πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι αυτό ακούγεται σαν τον Ντόναλντ Τραμπ;» συνεχίζει ο αντιπρόεδρος την ΗΠΑ.

Η αρχική αποκάλυψη έγινε χθες από τη Wall Street Journal και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μηνύσει την εφημερίδα.

Σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής – ευχητήριας κάρτας, που περιλαμβάνει το χειρόγραφο σκίτσο μια γυμνής γυναίκας από τον Τραμπ και μία «φαντασική συνομιλία» με τον πλέον θανόντα, τότε ισχυρό Αμερικανό χρηματομεσίτη.

