Γουινέα-Μπισάου: Διαδηλώτριες έκαψαν τις εγκαταστάσεις μιας κινεζικής εταιρείας εξόρυξης ζιρκονίου - Διαμαρτύρονται για την περιβαλλοντική καταστροφή

Γυναίκες στη Γουινέα-Μπισάου, οργισμένες με τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλεί η εξόρυξη ζιρκονίου, έβαλαν φωτιά και κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται Κινέζοι επιχειρηματίες, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών και από αυτόπτες μάρτυρες.

Πολλές γυναίκες και ένας αρχηγός τοπικού χωριού συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στο χωριόν Νχικίν, κοντά στο θέρετρο Βαλέρα, στα σύνορα με τη Σενεγάλη, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυες στο Γαλλικό Πρακτορείο. Εκατοντάδες διαδηλώτριες επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η εκμετάλλευση του ορυχείου έχει περάσει από το 2022 στα χέρια Κινέζων ιδιωτών.

«Όλες οι εγκαταστάσεις κάηκαν» είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μπότσε Κάντε, αφού επισκέφθηκε τον χώρο. «Όταν το κράτος κάνει προσπάθειες να βρει εταίρους, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει την περιουσία τους», πρόσθεσε, εμφανώς ενοχλημένος. Οι γυναίκες «που βανδάλισαν τον χώρο (…) έφυγαν όλες για να κρυφτούν στο δάσος. Πρέπει να τις εντοπίσουμε και να τις συλλάβουμε. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες ενέργειες και μετά όλα να συνεχίζονται σαν να μην συνέβη τίποτα», συνέχισε ο υπουργός.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Εντμούντο Ινφάντα, είπε ότι «οι γυναίκες ήταν πολλές» και οι δυνάμεις ασφαλείας της Βαλέρα δεν κατάφεραν να τις σταματήσουν.

«Τους εξηγήσαμε ότι δεν θέλαμε να εξορύσσεται η άμμος χωρίς τη συγκατάθεσή μας» είπε μια διαδηλώτρια, η Αϊσάτο Κατζάφ. «Όλοι οι ορυζώνες μας καταστράφηκαν. Δεν υπάρχουν πια ψάρια στο ποτάμι κοντά στον χώρο (της εξόρυξης). Κανείς δεν το έλαβε υπόψη του, παρά τις κραυγές μας», τόνισε.

Η Γουινέα-Μπισάου είναι στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Η πολιτική αστάθεια και η φτώχεια ευνοούν τη δράση λαθρεμπόρων ναρκωτικών που χρησιμοποιούν τη χώρα ως ζώνη διαμετακόμισης για την κοκαΐνη που παράγεται στη λατινική Αμερική και έχει για προορισμό την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

