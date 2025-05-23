Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Πέμπτη το δικαίωμα του πανεπιστημίου Χάρβαρντ να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές και ανάγκασε όσους ήδη φοιτούν εκεί να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο, ενώ απείλησε να επεκτείνει το μέτρο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ζήτησε να ακυρωθεί η πιστοποίηση του προγράμματος Φοιτητών και Ανταλλαγών Επισκεπτών του (SEVIS) του Χάρβαρντ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.

Η Νόεμ κατηγόρησε το γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ότι «υποθάλπει τη βία, τον αντισημιτισμό και ότι συντονίζεται με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

Το Χάρβαρντ απάντησε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ --η οποία επηρεάζει χιλιάδες φοιτητές-- είναι παράνομη και ισοδυναμεί με αντίποινα.

Η χθεσινή απόφαση αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στην αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου και του περίβλεπτου πανεπιστημίου, που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικότερους στόχους του Τραμπ, και ελήφθη αφού το Χάρβαρντ αρνήθηκε να δώσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τις πληροφορίες που ζήτησε σχετικά με τους αλλοδαπούς φοιτητές του.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 φοίτησαν στο Χάρβαρντ σχεδόν 6.800 αλλοδαποί φοιτητές, που αντιστοιχούσαν στο 27% του συνολικού αριθμού των φοιτητών, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου.

Το 2022 οι Κινέζοι αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών φοιτητών --1.016-- στο Χάρβαρντ. Ακολουθούσαν φοιτητές από τον Καναδά, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία.

«Είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα τα πανεπιστήμια να δέχονται αλλοδαπούς φοιτητές και να επωφελούνται από τα υψηλότερα δίδακτρα», τόνισε η Νόεμ.

Σε επιστολή της προς το πανεπιστήμιο η Αμερικανίδα υπουργός τού έδωσε «την ευκαιρία» να αποκαταστήσει την πιστοποίησή του, εφόσον παραδώσει μέσα στις επόμενες 72 ώρες τις πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί για την «παράνομη» δραστηριότητα των αλλοδαπών φοιτητών του, περιλαμβανομένων βίντεο ή ηχητικών από τυχόν συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Εξάλλου στην επιστολή της η Νόεμ κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι «διαιωνίζει ένα επικίνδυνο περιβάλλον στην πανεπιστημιούπολη, εχθρικό στους εβραίους φοιτητές, ενθαρρύνοντας τη συμπάθεια υπέρ της Χαμάς και ότι εφαρμόζει ρατσιστικές πολιτικές 'διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης’».

Όπως τόνισε η Αμερικανίδα υπουργός, οι αλλοδαποί φοιτητές που έχουν ήδη κάνει την εγγραφή τους στο Χάρβαρντ θα πρέπει «να μεταφερθούν» σε άλλο πανεπιστήμιο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τη βίζα τους.

Το Χάρβαρντ χαρακτήρισε την ενέργεια της αμερικανικής κυβέρνησης «παράνομη» και υπογράμμισε ότι παραμένει «πλήρως δεσμευμένο» στην εκπαίδευση αλλοδαπών φοιτητών.

«Αυτή η εκδικητική ενέργεια απειλεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην κοινότητα του Χάρβαρντ και τη χώρα μας και υπονομεύει την ακαδημαϊκή και επιστημονική αποστολή του Χάρβαρντ», τόνισε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η απόφαση (…) είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς μέτρων αντιποίνων και κατάφωρου αυταρχισμού εις βάρος του πιο παλιού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ», κατήγγειλε η Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Καθηγητών (AAUP). «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει παράνομα να καταστρέψει την ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει ήδη παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 3 δισ. δολαρίων που προοριζόταν για το Χάρβαρντ.

Σε συνέντευξη στο Fox News η Νόεμ ρωτήθηκε αν εξετάζει να λάβει αντίστοιχα μέτρα και εις βάρος άλλων αμερικανικών πανεπιστημίων, περιλαμβανομένου του Κολούμπια.

«Φυσικά και ναι», απάντησε. «Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για όλα τα πανεπιστήμια ώστε να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε η υπουργός.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την έρευνα για να προχωρήσει σε αλλαγές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις ΗΠΑ, στην οποία ισχυρίζεται πως έχουν επικρατήσει ιδεολογίες αντιαμερικανικές, μαρξιστικές και της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει το Χάρβαρντ ότι εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη την εθνότητα, όταν εξετάζει τις αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών, και ότι επιτρέπει τις διακρίσεις σε βάρος των εβραίων, ως αποτέλεσμα του φιλοπαλαιστινιακού φοιτητικού κινήματος που εκδηλώθηκε πέρυσι στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνησή του έχει ανακαλέσει φοιτητικές βίζες και πράσινες κάρτες αλλοδαπών οι οποίοι συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις.

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βάζει τέλος σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Χάρβαρντ κατηγορώντας το ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει στην πανεπιστημιούπολή του αντισημιτικές παρενοχλήσεις και διακρίσεις με βάση την εθνότητα.

Το γνωστό πανεπιστήμιο, που έχει την έδρα του στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, έχει καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απόφασή της να σταματήσει τις χορηγίες, τονίζοντας ότι είναι δεσμευμένο στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πανεπιστημιούπολή του είναι ασφαλής και υποδέχεται θερμά τους εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές.

