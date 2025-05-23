Στο στόχαστρο έντονης κριτικής βρέθηκε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Καολάν Ρόμπερτσον, με αφορμή την επίμαχη στάση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι σε ψήφισμα για την επιστροφή παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Η συνέντευξη, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο να ρωτά ευθέως: «Ποιος πλήρωσε για το ταξίδι σου στη Ρωσία;» Παράλληλα, ο Ρόμπερτσον σημείωσε πως πρώην συνεργάτης του Παναγιώτου, ο οποίος τον είχε στηρίξει προεκλογικά, δηλώνει πλέον μετανιωμένος, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί σαν «πράκτορας της Ρωσίας».

Ο ευρωβουλευτής απάντησε πως «έχεις μιλήσει με ανθρώπους που με μισούν περισσότερο στην Κύπρο», ενώ όταν πιέστηκε για την αναπαραγωγή φιλορωσικού περιεχομένου στα social media, περιορίστηκε να πει: «Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θες. Το να έχω την ίδια άποψη με το Κρεμλίνο δεν σημαίνει ότι είμαι asset».

Ο Ρόμπερτσον τον κατηγόρησε ότι επαναλαμβάνει ψέματα από μια χώρα που έχει εισβάλει σε μια άλλη. Ο Παναγιώτου αντέτεινε αναφορές στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, λέγοντας πως «με την Τουρκία προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα με διάλογο. Πρώτα να σταματήσει ο πόλεμος και μετά η διπλωματία». Ο δημοσιογράφος αντέδρασε έντονα: «Δεν με ενδιαφέρει η Τουρκία, αποφεύγεις τις ερωτήσεις».

Ο ευρωβουλευτής υπερασπίστηκε τη στάση του, δηλώνοντας ότι «70% των Κυπρίων με ψήφισαν και θέλουν ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Ρωσία», ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχει επισκεφθεί την Ουκρανία, απάντησε: «Θέλω, αλλά φοβάμαι. Όσα ανεβάζω μπορεί να προκαλέσουν».

Αναλύοντας τη ρωσική εισβολή, υποστήριξε πως η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Ρωσία θεωρεί υπαρξιακή απειλή: «Πιστεύω ότι αυτός είναι πόλεμος των ΗΠΑ», για να δεχθεί την απάντηση: «Αναπαράγεις ρωσικά σκουπίδια».

Όταν ο Ρόμπερτσον τον ρώτησε «γιατί στήριξες την απαγωγή παιδιών;», ο Παναγιώτου απάντησε πως διαφώνησε με τις πηγές του ψηφίσματος: μια έκθεση της ιστοσελίδας του Ζελένσκι και μια μελέτη του Yale, χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Έκανα αποχή, όπως και άλλοι 40 ευρωβουλευτές – είναι όλοι αυτοί προπαγανδιστές;», διερωτήθηκε.

Επιπλέον, υποστήριξε πως κάποια από τα απαχθέντα παιδιά «μπορεί να μην θέλουν να επιστρέψουν», κάτι που ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε ως «το πιο γελοίο που έχω ακούσει».

Ο Παναγιώτου τόνισε πως λειτουργεί ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, χωρίς κομματικές γραμμές, και υποστήριξε: «Ψηφίσαμε 500 θέματα εκείνη την εβδομάδα. Έκανα την έρευνά μου, με τον περιορισμένο χρόνο και τις πληροφορίες που είχα. Αυτό είναι δημοκρατία: να έχεις διαφορετικές απόψεις».

