NYT: Ο Τραμπ μπλοκάρει τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να κάνει εγγραφές διεθνών φοιτητών

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί την εξουσία της για να εμποδίσει την ικανότητα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να εγγράφει διεθνείς φοιτητές και όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα πρέπει να κάνουν μεταγραφή, ανέφεραν την Πέμπτη οι New York Times.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε το Χάρβαρντ ότι θα προβεί σε αυτήν την ενέργεια στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για το πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέφεραν οι ΝΥΤ, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μια επιστολή που έστειλε στο πανεπιστήμιο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Η υπουργός προσέθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες και σε άλλα πανεπιστήμια.

Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει τέλος ο πόλεμος μεταξύ αμερικανικής κυβέρνησης και Χάρβαρντ. Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) δήλωσε τη Δευτέρα ότι βάζει τέλος στις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι το ίδρυμα Ivy League δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την αντισημιτική παρενόχληση και τις εθνοτικές διακρίσεις στην πανεπιστημιούπολη.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει παγώσει ή τερματίσει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις για το πανεπιστήμιο αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την έρευνα για την αναμόρφωση του αμερικανικού ακαδημαϊκού χώρου, ο οποίος, όπως λέει, έχει κυριευτεί από αντιαμερικανικές, μαρξιστικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε το Χάρβαρντ ότι συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη την εθνικότητα κατά την εξέταση των αιτήσεων φοιτητών και ότι επιτρέπει διακρίσεις εις βάρος των Εβραίων ως αποτέλεσμα του φιλοπαλαιστινιακού φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις πέρυσι.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης έχει επίσης στοχοποιηθεί για φερόμενο αντισημιτισμό.

«Λόγω της συνεχιζόμενης αποτυχίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να αντιμετωπίσει την αντισημιτική παρενόχληση και τις φυλετικές διακρίσεις, το HHS τερματίζει πολλαπλές πολυετείς επιχορηγήσεις… καθ' όλη τη διάρκειά τους», ανέφερε το υπουργείο υγείας σε ανάρτηση στο X τη Δευτέρα.

Το ίδρυμα με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «δεν μπορεί να απορροφήσει ολόκληρο το κόστος» των παγωμένων επιχορηγήσεων και ότι συνεργάζεται με ερευνητές ώστε να βρεθεί εναλλακτική χρηματοδότηση. Επίσης, μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την απόφασή της να μειώσει τις επιχορηγήσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το πανεπιστήμιο διευθέτησε μια πολύκροτη αγωγή ενός ορθόδοξου Εβραίου φοιτητή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το Χάρβαρντ αγνοούσε τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη.

Ο διακανονισμός ήρθε τέσσερις μήνες αφότου το Χάρβαρντ υποσχέθηκε πρόσθετη προστασία για τους Εβραίους φοιτητές, καθώς επέλυσε δύο αγωγές που ισχυρίζονταν ότι ήταν «κέντρο αντισημιτισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.