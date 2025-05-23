Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση απαγγέλθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ εναντίον του 31χρονου Αμερικανού Ιλάιας Ροντρίγκες, που συνελήφθη ως ύποπτος για τους θανάσιμους πυροβολισμούς την Τετάρτη δύο εργαζομένων στην ισραηλινή πρεσβεία, στην Ουάσινγκτον.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι: ο Γιαρόν Λισίνσκι, 30 ετών, κάτοχος και γερμανικού διαβατηρίου σύμφωνα με το Βερολίνο, και η Σάρα Λιν Μίλγκριμ, 26 ετών, Αμερικανίδα.

Ο 31χρονος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων την ώρα που αποχωρούσαν από εκδήλωση της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον.

Την ώρα της σύλληψής του ο Ροντρίγεζ - ο οποίος έχει ακροαριστερό υπόβαθρο - φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ, μετά τη σύλληψή του, είπε στους αστυνομικούς : «το έκανα για την Παλαιστίνη, το έκανα για τη Γάζα».

Εκτός από ανθρωποκτονία με πρόθεση ο Ροντρίγκες κατηγορείται και για τον φόνο ξένων αξιωματούχων, για την πρόκληση θανάτου με πυροβόλο όπλο και για τη χρήση πυροβόλου όπλου για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος.

Η υπηρεσιακή γενική εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πάιρο, την οποία έχει διορίσει πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο Ροντρίγκες μπορούν να επισύρουν την ποινή του θανάτου.

«Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε αυτό το έγκλημα μίσους και ως τρομοκρατικό έγκλημα», τόνισε η Πάιρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά της η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι είχε δηλώσει ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο Ροντρίγκες έδρασε μόνος του.

Πυροβολούσε τα θύματα ακόμα και αφού είχαν πέσει νεκρά

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δείχνει τον Ροντρίγκες να πυροβολεί επανειλημμένα εναντίον του Λισίνσκι και της Μίλγκριμ και στη συνέχεια, αφού είχαν πέσει στο έδαφος, να σκύβει από πάνω τους και να τους πυροβολεί ξανά πολλές φορές. Ο δράστης σταμάτησε για να γεμίσει το όπλο του και άρχισε και πάλι να πυροβολεί.

Μετά πέταξε το όπλο του και μπήκε στο μουσείο, όπου αρχικά οι παριστάμενοι πίστεψαν ότι είναι θύμα των πυροβολισμών.

Όπως δήλωσαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης έβγαλε μία κουφίγια και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, προτού αφήσει τους αστυνομικούς να τον απομακρύνουν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Η αστυνομία εντόπισε ένα όπλο 9 χιλιοστών το οποίο είχε αγοράσει ο Ροντρίγκες στο Ιλινόις πριν 5 χρόνια, όπως και 21 κάλυκες στο σημείο του εγκλήματος.

Πιθανό μανιφέστο

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Νταν Μπονγκίνο ανέφερε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ερευνητές «έχουν ενημερωθεί για κάποια κείμενα τα οποία φέρεται να έχει γράψει ο ύποπτος» και πρόσθεσε ότι ελπίζει να έχει σύντομα πληροφορίες για την αυθεντικότητά τους.

Η δήλωση του Μπονγκίνο φαίνεται να αφορά ένα μανιφέστο με το όνομα του Ροντρίγκες το οποίο αναρτήθηκε σε ανώνυμο λογαριασμό στο Χ την Τετάρτη το βράδυ, λίγο πριν την επίθεση.

Με τίτλο «Κλιμακώστε για τη Γάζα, φέρτε τον πόλεμο εδώ» το κείμενο καταδικάζει τον φόνο από το Ισραήλ δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αναφέρεται στην ηθικότητα της «ένοπλης» δράσης.

«Μετά από μια πράξη οι άνθρωποι αναζητούν ένα κείμενο για να εντοπίσουν το νόημά της, όποτε ιδού μια απόπειρα», γράφει το κείμενο. «Οι ωμότητες που διαπράττουν οι Ισραηλινοί εναντίον της Παλαιστίνης είναι πέρα από κάθε περιγραφή και πέρα από κάθε ποσοτικοποίηση».

Το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο τις τελευταίες ημέρες με διεθνείς αντιδράσεις για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οργανώσεις προάσπισης των Εβραίων προειδοποιούν για την άνοδο του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο.

Μετά την επίθεση αυτή οι πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας.

