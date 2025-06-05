Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ Σαϊμπάνι δήλωσε σήμερα ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιδρομών κατά της Συρίας στοχεύει στην «υπονόμευση της προόδου» της χώρας του, η οποία διανύει μια μεταβατική περίοδο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις δεν συνιστούν απλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά συντονισμένες προκλήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της προόδου και της σταθερότητας της Συρίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντούμπραβκα Σούιτσα, και υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θέλει πόλεμο.

«Η Συρία έχει εκφράσει σαφώς τις προθέσεις της: δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε αναφερόμενος στις προσπάθειες της Δαμασκού για την ανάκαμψη της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από 13 και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Προσπάθεια «αποσταθεροποίησης της περιοχής»

Εξάλλου, η de facto κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε χθες τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της, μετά τη σειρά πληγμάτων του πυροβολικού και της αεροπορίας του Ισραήλ, καλώντας να υπάρξει «κατευνασμός» και διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει «απειλή για κανέναν» στην περιοχή, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς (...) Η κλιμάκωση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συριακής εθνικής κυριαρχίας κι επιδεινώνει τις εντάσεις στην περιοχή, ενώ έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη κατευνασμό και ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στη Δαμασκό.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι η Συρία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι απειλή για κανέναν στην περιοχή. Η απόλυτη προτεραιότητα στον συριακό νότο είναι να επεκταθεί η εξουσία του κράτους και να τερματιστεί η παρουσία όπλων εκτός (του ελέγχου) κρατικών θεσμών», συνεχίζει το κείμενο.

Κάνει ακόμα λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες και υλικές απώλειες» στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Οι de facto αρχές της Συρίας αρνήθηκαν επίσης οποιαδήποτε ευθύνη για τα πυρά πυροβολικού εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, για τα οποία η ισραηλινή πλευρά κατέστησε υπεύθυνη τη Δαμασκό, και κατηγόρησαν παράγοντες οι οποίοι επιδιώκουν να «αποσταθεροποιήσουν την περιοχή».

«Σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για πυρά εναντίον της ισραηλινής πλευράς, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε μπορέσει να επιβεβαιώσουμε πως αληθεύουν», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

«Εκτιμάμε ότι διάφορα μέρη επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

