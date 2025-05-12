Ο Σύρος ΥΠΕΞ χαιρετίζει την απόφαση διάλυσης του PKK

Την ιστορική απόφαση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) να διαλυθεί, χαιρέτισε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι ο οποίος ταυτόχρονα προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε «αναβολή» στην εφαρμογή μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο μεταξύ της κυβέρνησης ισλαμιστών της Συρίας και των Σύρων Κούρδων.

«Εκ μέρους της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, συγχαίρω την τουρκική κυβέρνηση και τον λαό της για την πρόσφατη συμφωνία με το ΡΚΚ», δήλωσε ο Σαϊμπάνι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Τούρκους και Ιορδανούς ομολόγους του στην Άγκυρα. Όπως είπε ο Σύρος ΥΠΕΞ, «αυτό το βήμα», «αποτελεί σημείο καμπής όχι μόνο για την εσωτερική ασφάλεια της Τουρκίας, αλλά και για τη σταθερότητα της περιοχής μας στο σύνολό της».

Το PKK, οργάνωση των Κούρδων της Τουρκίας, ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυσή του και το τέλος του ένοπλου αγώνα έπειτα από περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπολέμου εναντίον του τουρκικού κράτους, σε απάντηση στην έκκληση που απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται εδώ και 26 χρόνια σε απομόνωση στην Τουρκία.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία, ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα και ο Μαζλούμ Αμπντί, διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπέγραψαν συμφωνία στις 10 Μαρτίου για ενσωμάτωση στο συριακό κράτος των θεσμών της κουρδικής διοίκησης που ελέγχουν στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας τεράστιες εκτάσεις πλούσιες σε σιτάρι, πετρέλαιο και αέριο.

Ωστόσο, οι Κούρδοι επέκριναν τη συνταγματική διακήρυξη με την οποία χορηγήθηκαν ευρείες εξουσίες στον Σάρα για μια πενταετία, και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, πιστεύοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Συρίας.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην πορεία μιας εθνικής συμφωνίας με τους SDF και θέτουμε όλες τις περιοχές υπό τον έλεγχο του κεντρικού κράτους», δήλωσε ο Σαϊμπάνι. «Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη και ευαίσθητη, αλλά είναι απαραίτητη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η αναβολή στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα παρατείνει το χάος, και θα ανοίξει τον δρόμο για ξένες παρεμβάσεις και θα τροφοδοτήσει αυτονομιστικές τάσεις». «Στόχος μας δεν είναι η ηγεμονία, αλλά η ενοποίηση», είπε.

«Η ενότητα του συριακού εδάφους είναι αδιαπραγμάτευτη», επέμεινε , διευκρινίζοντας ότι «τα δικαιώματα των Κούρδων πολιτών είναι εγγυημένα και προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως και των άλλων Σύρων».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι SDF τόνιζαν ότι δεν ανησυχούν για την έκκληση Οτσαλάν για κατάθεση όπλων.

Μέχρι στιγμής, οι SDF δεν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση διάλυσης του PKK.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

