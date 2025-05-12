Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυσή του και το τέλος του ένοπλου αγώνα έπειτα από περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπολέμου εναντίον του τουρκικού κράτους, σε απάντηση στην έκκληση που απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται εδώ και 26 χρόνια σε απομόνωση στην Τουρκία.

Σχολιάζοντας την είδηση, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, δήλωσε ότι «η Τουρκία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ομαλή πρόοδο προς μια χώρα απαλλαγμένη από την τρομοκρατία».

«Η ανακοίνωση της απόφασης της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης να καταθέσει τα όπλα της και να αυτοδιαλυθεί αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η διαδικασία "Τουρκία Χωρίς Τρομοκρατία", με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει αποκτήσει ισχύ και έχει φτάσει σε ένα σημαντικό στάδιο» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, ο Αλτούν.

Η διαδικασία αυτή «δεν είναι βραχυπρόθεσμη και ρηχή» και «όλα τα βήματα θα γίνουν με ευαισθησία και διαφάνεια» τονίζει ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.



Türkiye, 40 yılı aşkın… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2025

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν Νεσιρβάν Μπαρζανί χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του PKK να διαλυθεί και να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα του στην Τουρκία, εκτιμώντας ότι η απόφασή αυτή θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η εν λόγω απόφαση του PKK «καταδεικνύει πολιτική ωριμότητα και ανοίγει το δρόμο για ένα διάλογο που ευνοεί τη συνύπαρξη και τη σταθερότητα στην Τουρκία και στην περιοχή», δήλωσε ο Μπαρζανί σε ανακοίνωσή του.«Θέτει τις βάσεις για μια διαρκή ειρήνη που θα βάλει τέλος σε δεκαετίες βίας, πόνου και βασάνων», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες που έχουν στόχο να εγγυηθούν την επιτυχία «αυτής της ιστορικής ευκαιρίας».

Η οικογένεια Μπαρζανί, η οποία διοικεί το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν που βρίσκεται στην εξουσία σ' αυτή την αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, διαδραματίζει ρόλο κλειδί στις κουρδικές υποθέσεις και διατηρεί στενές σχέσεις με την Τουρκία.

Το PKK, οργάνωση των Κούρδων της Τουρκίας που θεωρείται τρομοκρατική από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της, διαθέτει βάσεις των μετόπισθεν στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου η Τουρκία διατηρεί επίσης στρατιωτικές βάσεις και διεξάγει συχνά αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον των κούρδων μαχητών.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

