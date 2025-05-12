Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα ευρείας εμβέλειας με το οποίο «κατευθύνει» τις εταιρείες φαρμάκων να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τους για να ευθυγραμμιστούν με τα επίπεδα τιμών άλλων χωρών κάτι το οποίο σύμφωνα με αναλυτές και νομικούς θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί.

Το διάταγμα δίνει στις εταιρείες φαρμάκων στόχους τιμών για τις επόμενες 30 ημέρες και θα λάβει περαιτέρω μέτρα για μείωση των τιμών εάν αυτές οι εταιρείες δεν σημειώσουν «σημαντική πρόοδο» προς αυτούς τους στόχους εντός έξι μηνών από την υπογραφή του διατάγματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει δασμούς σε εταιρείες εάν οι τιμές στις ΗΠΑ δεν ταιριάζουν με αυτές σε άλλες χώρες και είπε ότι στόχος είναι η μείωση του κόστους των φαρμάκων επιδιώκει από 59% έως 90%.

«Όλοι πρέπει να πληρώνουν την ίδια τιμή», είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η ΕΕ θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη σημειώνοντας μάλιστα ότι είναι πιο «μοχθηρή» από την Κίνα, ενώ απείλησε με επιπλέον δασμούς τις χώρες που δεν θα συμμορφωθούν με την πολιτική για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων. Ο ίδιος σημείωσε πως οι τιμές των φαρμάκων θα επηρεάσουν το θέμα του προϋπολογισμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά σχεδόν τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Ο Τραμπ είπε ότι το διάταγμά του για τις τιμές των φαρμάκων ήταν εν μέρει αποτέλεσμα μιας συνομιλίας με έναν φίλο που δεν κατονομάστηκε, ο οποίος είπε στον πρόεδρο ότι πήρε μια ένεση απώλειας βάρους για 88 δολάρια στο Λονδίνο και ότι η ίδια ένεση στις ΗΠΑ κόστιζε 1.300 δολάρια.

Εάν οι εταιρείες φαρμάκων δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κυβέρνησης, θα χρησιμοποιήσει τη θέσπιση κανόνων προκειμένου να «προσαρμόσει» τις τιμές των φαρμάκων στα διεθνή επίπεδα και θα εξετάσει μια σειρά άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής φαρμάκων από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και της εφαρμογής περιορισμών στις εξαγωγές, σύμφωνα με αντίγραφο του διατάγματος.

Το εκτελεστικό διάταγμα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει νομικά ζητήματα, ιδιαίτερα για την υπέρβαση των ορίων που θέτει η νομοθεσία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών φαρμάκων από το εξωτερικό, δήλωσε ο δικηγόρος για την πολιτική υγείας Πολ Κιμ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social είχε ανακοινώσει τη μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 59% και πλέον, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ είχε αναφέρει ότι θα μειωθεί και το κόστος της βενζίνης, της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει από την Κυριακή ότι σήμερα, Δευτέρα, θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων από 30% έως 80% κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, το οποίο θα επιβάλει την πολιτική του «πλέον ευνοούμενου κράτους» για τα φάρμακα με βάση την οποία οι ΗΠΑ θα πληρώνουν την ίδια τιμή με τη χώρα που πληρώνει τη μικρότερη τιμή οπουδήποτε στον κόσμο.

Σήμερα, μέσω της πλατφόρμα Truth Social, έγραψε ότι «οι τιμές των φαρμάκων θα μειωθούν κατά 59%, και πλέον».

Παράλληλα, τόνισε ότι θα μειωθεί το κόστος της βενζίνης, της ενέργειας, των ειδών διατροφής και όλων των άλλων, προσθέτοντας «καθόλου πληθωρισμός!!!», ενώ έκλεισε την ανάρτησή του γράφοντας: «Με αγάπη, DJT».

Ωστόσο, η προοπτική ευρύτερου κρατικού καθορισμού τιμών προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

«Ο κρατικός καθορισμός τιμών, με οποιαδήποτε μορφή, είναι επιζήμιος για τους Αμερικανούς ασθενείς», δήλωσε ο Άλεξ Σράιβερ, εκπρόσωπος του κορυφαίου λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας στις ΗΠΑ, του οργανισμού PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), σχολιάζοντας νωρίτερα τις πληροφορίες για τις προθέσεις Τραμπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τις τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ με τα επίπεδα τιμών σε άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ένα αντίστοιχο σχέδιο διεθνούς «αναφοράς τιμών» είχε τεθεί υπό δικαστικό μπλόκο. Τότε, η κυβέρνηση Τραμπ είχε προβλέψει ότι το πρόγραμμα αυτό θα εξοικονομούσε πάνω από 85 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους σε βάθος επταετίας, μειώνοντας σημαντικά τις ετήσιες δαπάνες που ξεπερνούν τα 400 δισ. δολάρια για φάρμακα.

Πηγή: skai.gr

