Ο Ίλον Μασκ έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα επενδυτικό φόρουμ μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα γίνει στο Ριάντ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί τη Δευτέρα για ένα τετραήμερο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια αποστολή που αναμένεται να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρηματικές συμφωνίες και νέες επενδύσεις.

Το πρώτο μεγάλο διεθνές ταξίδι του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, είναι ένας δείκτης των προτεραιοτήτων του προέδρου και άλλο ένα σημάδι της πρόθεσής του να αποδυναμώσει τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ που συνήθως χρησιμεύουν ως οι πρώτοι ξένοι προορισμοί για νέους προέδρους. Αντικατοπτρίζει επίσης την προσοχή του στην περιοχή και τον πλούτο της.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω μιας σειράς ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της τύχης της Γάζας, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του μακροχρόνιου στόχου του Τραμπ να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία που θα εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είπαν ότι τα ζητήματα ασφαλείας δεν θα είναι κεντρικά θέματα στο ταξίδι του Τραμπ. Ο Τραμπ, μάλιστα, δεν σκοπεύει να επισκεφθεί το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, κάτι που ερμηνεύεται ως μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

