Ως «δώρο που δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε» περιέγραψε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ το 1965, ζήτησε ωστόσο και να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Περήφανος» για τη συμμαχία με τη Γερμανία, δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών διπλωματικών σχέσεων Γερμανίας - Ισραήλ.

«Για εμάς τους Γερμανούς, αυτό ήταν ένα δώρο που δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε μετά την καταστροφή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το Ολοκαύτωμα (…) Τα θεμέλια της σχέσης είναι βαθιά και γερά. Φέρουν μέσα τους τη μνήμη του παρελθόντος, καθώς και τις κοινές αξίες δύο φιλελεύθερων, συνταγματικών δημοκρατιών», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό ομόλογό του και τόνισε ότι «η ίδια η απόλυτα απίστευτη ιστορία συμφιλίωσης Γερμανίας - Ισραήλ θα μπορούσε να αποτελεί μια αχτίδα ελπίδας, ότι η ειρήνη και η συμφιλίωση είναι εφικτές».

Με τη συμφωνία του καγκελάριου Λούντβιχ Έρχαρντ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Λεβί Έσκολ στις 12 Μαΐου 1965 ολοκληρώθηκε η σταδιακή προσέγγιση μεταξύ των δύο κρατών, των οποίων η σχέση υπήρξε εξαιρετικά τεταμένη. Έκτοτε, η Γερμανία και το Ισραήλ έχουν δημιουργήσει στενό δίκτυο πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών σχέσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από ανταλλαγές νέων και περισσότερες από 100 συνεργασίες αδελφοποίησης πόλεων, με την πιο πρόσφατη αυτή μεταξύ Βερολίνου και Τελ Αβίβ. Η Γερμανία είναι σήμερα για το Ισραήλ ο δεύτερος σημαντικότερος στρατηγικός εταίρος μετά τις ΗΠΑ.

Ο κ. Χέρτσογκ περιέγραψε τα λόγια και τις πράξεις του κ. Σταϊνμάιερ ως «παράδειγμα και πρότυπο ηθικής διαύγειας για τη θαρραλέα συμμαχία μεταξύ των χωρών και των λαών μας» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίσκεψη του Γερμανού προέδρου στο Ισραήλ αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη του. «Έτσι κάνουν οι αληθινοί φίλοι», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος και εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την «βαθιά φιλία και τη γερμανική συνεισφορά στην ασφάλεια και την ευημερία του Ισραήλ».

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ κάλεσε ταυτόχρονα εκ νέου το Ισραήλ να διευκολύνει άμεσα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. «Ο αποκλεισμός από την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αρθεί - όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά τώρα», τόνισε, ενώ αναγνώρισε το «δίλημμα» που προκαλούσε η Χαμάς, με το να κρύβεται άνανδρα πίσω από τους αμάχους, ενώ συνέχιζε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ. «Αλλά φοβάμαι επίσης ότι η ταλαιπωρία που βιώνει ο λαός της Γάζας κάνει το χάσμα όλο και πιο βαθύ», πρόσθεσε ο Γερμανός πρόεδρος και απηύθυνε έκκληση τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς τις γειτονικές χώρες, να διερευνήσουν την πιθανότητα ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Αύριο οι δύο πρόεδροι θα μεταβούν μαζί στο Ισραήλ, με τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να ανταποδίδει την επίσκεψη του ομολόγου του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

