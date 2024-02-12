Αρμενία: «Δεν είμαστε σύμμαχοι της Ρωσίας» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή ότι χώρα του δεν είναι «σύμμαχος» της Ρωσίας στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας πριν από σχεδόν δυο χρόνια, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως τα σχέδια στρατιωτικής συνεργασίας της κυβέρνησής του δεν στρέφονται εναντίον καμιάς χώρας.

Ο κ. Πασινιάν πρόσθεσε πως ελπίζει ότι ο πρόεδρος του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν, μεγάλου αντιπάλου της Αρμενίας, παραμένει δεσμευμένος στη σύναψη συμφωνίας ειρήνης μακράς πνοής, παρά τις δηλώσεις του Ιλάμ Αλίεφ περί οροθεσίας των συνόρων.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, άλλοτε σοβιετικές δημοκρατίες, ενεπλάκησαν δυο φορές σε ένοπλες συρράξεις τα τελευταία 30 χρόνια για τον διεκδικούμενο θύλακο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η περιοχή, που για χρόνια αναγνωριζόταν ως τμήμα της αζερικής επικράτειας, εντέλει καταλήφθηκε πλήρως τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον στρατό του κ. Αλίεφ. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός του θυλάκου —100.000 και πλέον άνθρωποι— έφυγε για την Αρμενία.

Ο κ. Πασινιάν έχει πει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες πως το Γερεβάν δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στη Ρωσία για να ικανοποιεί τις ανάγκες της ως προς την άμυνα και την ασφάλεια, αφού δεν έλαβε βοήθεια όπως ήλπιζε και έλεγε πως χρειαζόταν από τη Μόσχα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph, ο κ. Πασινιάν σημείωσε πως από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είχε πει ότι η Αρμενία δεν μπορεί να σταθεί ως σύμμαχος στο πλευρό της Μόσχας.

«Είπα ότι στην κρίση της Ουκρανίας δεν είμαστε σύμμαχος της Ρωσίας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας.

«Όμως θέλω επίσης να σας πω ότι η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία ή άλλους εταίρους για την ασφάλεια δεν στρέφεται εναντίον του άλλου εταίρου μας στον τομέα της ασφάλειας».

Διαβεβαίωσε ότι το Γερεβάν προσεγγίζει τις σχέσεις της στο πεδίο της ασφάλειας «με πλήρη διαφάνεια» και «συζητάμε με τους εταίρους μας για τους στόχους που μοιράζονται».

Η Αρμενία, είπε ακόμη, δεν έχει πρόθεση να ζητήσει να ενταχθεί στο NATO, όπως η Ουκρανία, κάτι που η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτο. Η κυβέρνησή του, επέμεινε, «δεν έχει συζητήσει ούτε συζητά το ζήτημα» της ένταξης στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Επανέλαβε πως η Αρμενία εξετάζει το εάν θα παραμείνει στον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO στα αγγλικά, OTSC στα γαλλικά), στρατιωτική συμμαχία με επικεφαλής τη Ρωσία της οποίας είναι μέλος.

Για την προοπτική της σύναψης συμφωνίας ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Πασινιάν είπε πως «η βασική αρχιτεκτονική» συμφωνήθηκε πέρυσι και «στα τέλη της περασμένης χρονιάς, μας φαινόταν πως βρισκόμασταν πολύ κοντά, επιτέλους, στο οριστικό κείμενο».

Όμως ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ, που επανεξελέγη με άνεση στο αξίωμα την περασμένη εβδομάδα, στις εκλογές με την αντιπολίτευση απούσα, ήγειρε ερωτήματα για την ενδεχόμενη συμφωνία, διαμηνύοντας πως δεν θα αποσύρει τον στρατό του από τα σύνορα και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις Μπακού-Γερεβάν χάρτες της σοβιετικής εποχής, διότι είχαν γίνει εδαφικές παραχωρήσεις στην Αρμενία τον περασμένο αιώνα, επί ΕΣΣΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

