Καναδάς: Οι αρχές εντόπισαν 5 νεκρούς-Συνελήφθη 29χρονος

Εικοσιεννιάχρονος συνελήφθη χθες Κυριακή στον Καναδά μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων τριών παιδιών μέσα σε απανθρακωμένο όχημα και δυο γυναικών στην επαρχία Μανιτόμπα (κεντρικά).

«Πιστεύεται ότι ο προσαχθείς και τα πέντε πρόσωπα που απεβίωσαν γνωρίζονταν», σημείωσε η βασιλική έφιππη χωροφυλακή του Καναδά σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί στα περίχωρα της μικρής πόλης Κάρμαν, που μετρά περίπου 2.800 κατοίκους.

Αρχικά βρέθηκε το πτώμα γυναίκας κατά μήκος δρόμου νωρίς το πρωί. Λιγότερες από δυο ώρες αργότερα, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στις φλόγες μέσα στο οποίο βρίσκονταν τρία νεκρά παιδιά. Κατόπιν βρέθηκε το πτώμα έτερης γυναίκας σε κατοικία.

