«Δραματική απώλεια εξουσίας»: Άνευ σημασίας πλέον η Παλαιστινιακή Αρχή; Κόσμος 12:52, 16.10.2023

Ο πόλεμος επηρεάζει μεταξύ άλλων και την Παλαιστινιακή Αρχή - βρισκόμενη σε διαμάχη με τη Χαμάς, τώρα πρέπει να ανησυχεί και για τη σχέση της με το Ισραήλ