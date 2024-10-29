Η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο οδεύει προς το τέλος της διαμηνύουν αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού, δίνοντας τον απαραίτητο χώρο στην κυβέρνηση για την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών με στόχο την κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ασφαλείας στα βόρεια σύνορα.

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης μέσα στο τούνελ της Χεζμπολάχ

Τα ειδικά τμήματα Yahalom που ανήκουν στο μηχανικό μάχης του ισραηλινού στρατού έχουν αναλάβει την καταστροφή όλων των υπόγειων υποδομών που εντόπισαν οι IDF κατά τον πρώτο μήνα της επιχείρησης «Βέλη του Βορρά».

Ο ΣΚΑΪ είναι το μοναδικό ελληνικό ενημερωτικό μέσο και ένα από τα λιγοστά παγκοσμίως που κατάφεραν να φτάσουν στα τούνελ της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο και να καταγράψουν συγκλονιστικές εικόνες από το μεγαλύτερο υπόγειο στρατηγείο της σιιτικής οργάνωσης.

Το οδοιπορικό του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρου Ιωαννίδη, ξεκίνησε από την πόλη Κιριάτ Σμονά, η οποία απέχει περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από τα σύνορα με τον Λίβανο και έχει εκκενωθεί εδώ και μήνες. Οι στρατιώτες ενός αερομεταφερόμενου τάγματος κομάντο του ισραηλινού στρατού συνόδευσαν τη μικρή ομάδα δημοσιογράφων στην πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας.

Μετά από μία σύντομη ενημέρωση, το συνεργείο του ΣΚΑΪ επιβιβάστηκε στα στρατιωτικά οχήματα τύπου HUMVEE και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι ξεκίνησε για το συνοριακό πέρασμα στην περιοχή Μισγκάβ Αμ. Στην πορεία έγινε γνωστό ότι το κομβόι κατευθύνεται στο χωριό Ραμπ Αλ Θαλαθίν, ένα σιιτικό προπύργιο που απέχει περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από τα σύνορα, μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Η περιοχή είναι ένα ενεργό πεδίο μάχης με εισερχόμενα πυρά διαφόρων τύπων. «Μπορεί να μας ρίξουν με πυρά τυφεκίων, RPG ή να βάλλουν προς το μέρος μας ελεύθεροι σκοπευτές» ανέφερε ο ταγματάρχης που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κομβόι. «Ό,τι κι αν γίνει, μην απομακρυνθείτε από την ομάδα».

Μόλις το κομβόι πέρασε τα σύνορα, ο διοικητής του σχηματισμού επέβαλε πλήρη συσκότιση εξαιτίας του άμεσου κινδύνου στοχοποίησης με αντιαρματικές ρουκέτες, έναν προσφιλή στη Χεζμπολάχ τρόπο επίθεσης κατά μηχανοκίνητων πομπών, που μέχρι σήμερα έχει κοστίσει τη ζωή αρκετών Ισραηλινών στρατιωτών.

Τα HUMVEE έσβησαν τα φώτα πορείας και από τους δημοσιογράφους ζητήθηκε να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά ρολόγια και οτιδήποτε παράγει φως, ενώ, οι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν τις διόπτρες νυχτερινής όρασης για να οδηγούν στο απόλυτο σκοτάδι.

Κάθε HUMVEE ήταν εξοπλισμένο με ένα πολυβόλο και πάνοπλους ισραηλινούς κομάντο.

Μέσα από ναρκοπέδια

Η διαδρομή έως το Θαλαθίν δεν ήταν εύκολη. Το κομβόι των στρατιωτικών οχημάτων έπρεπε να περάσει μέσα από ναρκοπέδια, κρατήρες από τους βομβαρδισμούς και κατεστραμμένα κτίρια, τα οποία, σύμφωνα με τους ισραηλινούς, είχαν καταληφθεί εδώ και χρόνια από τη Χεζμπολά και λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της οργάνωσης.

Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, το συνεργείο του ΣΚΑΪ με τον Σταύρο Ιωαννίδη, έφτασε σε έναν δρόμο γεμάτο άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα του ισραηλινού στρατού. Ορισμένα από αυτά εκτελούν ακόμη πυρά προς την κατεύθυνση του μετώπου, σε βάθος περίπου 500 μέτρων από τις θέσεις των IDF. Στην περιοχή ακούγονται μόνο εκρήξεις από το πυροβολικό και τα αεροπλάνα που εξακολουθούν να επιχειρούν στον νότιο Λίβανο.

Ο ένας πίσω από τον άλλο, οι δημοσιογράφοι κατεβαίνουν από τα HUMVEE κα συγκεντρώνονται σε ένα μισογκρεμισμένο κτίριο. Μια κατοικία που είχε χτυπηθεί από άρμα και με το ζόρι στεκόταν όρθια. Εκεί γίνεται μία ακόμη ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν ακόμη στο τούνελ. «Υπάρχουν ενεργά εκρηκτικά, χειροβομβίδες και νάρκες, να προσέχετε που πατάτε και μην δοκιμάσετε να ανοίξετε πόρτες» λέει ο επικεφαλής του τμήματος των ισραηλινών κομάντο.

Το μεγαλύτερο υπόγειο στρατηγείο

Η καταπακτή του τούνελ είναι «φυτεμένη» δίπλα σε μια ελιά. Η είσοδος είναι χτισμένη από σκυρόδεμα και κατεβαίνει απότομα για αρκετά μέτρα. Μετά από αρκετές στροφές το συνεργείο του ΣΚΑΪ φτάνει στην πρώτη μεγάλη διακλάδωση όπου υπάρχουν τέσσερις διαδρομές και αρκετές πόρτες. Από αυτό το σημείο, το τούνελ φαίνεται να είναι λαξευμένο στο βουνό καθώς οι τοίχοι είναι πλέον πέτρινοι και σκαμμένοι βαθιά στα έγκατα της γης.



Προηγούμενο Επόμενο

Η πρώτη αίθουσα είναι γεμάτη όπλα. Τυφέκια εφόδου και ελεύθερου σκοπευτή, αντιαρματικά όπλα κορνέτ, πολυβόλα, νάρκες κατά οχημάτων και κατά προσωπικού, χειροβομβίδες, RPG και δεκάδες κιβώτια με σφαίρες και άλλα πυρομαχικά. Τα περισσότερα έχουν ημερομηνία παραγωγής μετά το 2006 και πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί στο Ιράν. Σε διπλανή αίθουσα υπάρχουν εκατοντάδες κουτιά με κονσέρβες, νερά, χυμούς και ξηρά τροφή. Δίπλα τους, αλεξίσφαιρα και φόρμες παραλλαγής.

«Το τούνελ αυτό δεν είναι μια απλή σήραγγα, είναι το μεγαλύτερο στρατηγείο της Χεζμπολά στην περιοχή» αναφέρει στην κάμερα του ΣΚΑΪ ο Ισραηλινός διοικητής, «ένα μέρος που μπορούσε κάποιος να μπει ως πολίτες και να βγει στρατιώτης με όλο τον εξοπλισμό, τους χάρτες και τις συντεταγμένες που θα χτυπήσει».

Ο στρατός είναι πεπεισμένος ότι το τούνελ αυτό θα λειτουργούσε ως κέντρο επιστράτευσης για την εισβολή που σχεδίαζε η Χεζμπολά στο Ισραήλ. «Μια 7η Οκτωβρίου στον βορρά» όπως λέει χαρακτηριστικά. Το δαιδαλώδες σύμπλεγμα έχει μήκος που αγγίζει τα δύο χιλιόμετρα και βάθος έως 40 μέτρα. Εννιά από τα δέκα φρεάτια που το συνδέουν με την επιφάνεια, οδηγούν μέσα σε σπίτια τα οποία είχε «απαλλοτριώσει» η Χεζμπολά. Διαθέτει σύστημα εξαερισμού, τηλεοράσεις, ασυρμάτους, κοιτώνες, ντους και πλυντήρια ρούχων. «Μπορούσε να φιλοξενήσει εκατοντάδες ανθρώπους για εβδομάδες χωρίς να χρειαστεί να βγουν στην επιφάνεια» λέει ο διοικητής του αερομεταφερόμενου τμήματος. «Κόστισε εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστεί. Σκεφτείτε πόσα νοσοκομεία ή σχολεία μπορούσαν να χτίσουν με αυτά τα χρήματα που έρχονται από το Ιράν ή άλλους έμμεσους ή άμεσους υποστηρικτές της Χεζμπολά» αναφέρει.

Το τουνελ επισκέφθηκε και ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Στρατηγός Χερζί Χαλεβί. «Λέμε εδώ και χρόνια ότι η Χεζμπολάχ προετοιμάζει τη συνοριακή περιοχή για πόλεμο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι υποδομές δεν θα ξαναχτιστούν», ανέφερε ο Χαλέβι.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε την υπόγεια εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τόνους εκρηκτικών. Από την έκρηξη, η οποία ήταν ορατή χιλιόμετρα μακριά, προκλήθηκε σεισμική δόνηση που ενεργοποίησε τον συναγερμό της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, τον ίδιο που χτυπάει για τις επιθέσεις με ρουκέτες, από τον βορρά μέχρι τα προάστια του Τελ Αβίβ.

