Η ευέλικτη αλυσίδα διοίκησης της Χεζμπολάχ, μαζί με το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων της και ένα τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων και όπλων το οποίο ενίσχυσε στη διάρκεια του περασμένου χρόνου, τη βοηθούν να αντεπεξέρχεται σε άνευ προηγουμένου ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν για τις επιχειρήσεις της λιβανέζικης μαχητικής οργάνωσης.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένης της στοχοποίησης υψηλόβαθμων διοικητών και της πυροδότησης παγιδευμένων βομβητών και ασυρμάτων, έχει κλονίσει την ισχυρή λιβανέζικη σιιτική μαχητική οργάνωση που είναι παράλληλα και πολιτικό κόμμα.

Την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ δολοφόνησε τον διοικητή που ίδρυσε και ηγήθηκε της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της οργάνωσης, τον Ιμπραήμ Ακίλ. Και το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα, την πιο φονική ημέρα για τον Λίβανο εδώ και δεκαετίες, πως τουλάχιστον 560 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικά πλήγματα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί δήλωσε την Κυριακή πως ο θάνατος του Ακίλ κλόνισε την οργάνωση. Το Ισραήλ λέει πως τα πλήγματά του έχουν καταστρέψει επίσης χιλιάδες ρουκέτες και οβίδες της Χεζμπολάχ.

Όμως δύο από τις πηγές που γνωρίζουν για τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ δήλωσαν πως η οργάνωση έσπευσε να διορίσει αντικαταστάτες για τον Ακίλ και τους άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό πλήγμα της Παρασκευής στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγέντ Χασάν Νασράλα δήλωσε την 1η Αυγούστου σε ομιλία του πως η οργάνωση συμπληρώνει γρήγορα τα κενά όποτε σκοτώνεται ένας ηγέτης.

Μια τέταρτη πηγή, ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε πως η επίθεση σε συσκευές επικοινωνίας έθεσε 1.500 μαχητές εκτός μάχης λόγω των τραυμάτων τους -- πολλοί έχασαν την όρασή τους ή τα χέρια τους.

Παρότι αυτό είναι μεγάλο πλήγμα, αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα της ισχύος της Χεζμπολάχ η οποία σύμφωνα με έκθεση για το Κογκρέσο των ΗΠΑ την Παρασκευή, αριθμεί 40.000-50.000 μαχητές. Ο Νασράλα έχει πει πως η οργάνωση έχει 100.000 μαχητές.

Από τον Οκτώβριο, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει πυρά εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη της Χαμάς στη Γάζα, έχει ανακατανείμει τους μαχητές σε περιοχές του μετώπου στον νότο, περιλαμβανομένων ορισμένων από τη Συρία, δήλωσαν οι τρεις πηγές.

Φέρνει επίσης ρουκέτες στον Λίβανο με γρήγορους ρυθμούς, προβλέποντας παρατεταμένη σύγκρουση, δήλωσαν οι πηγές, προσθέτοντας πως η οργάνωση θέλει να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο κύριος υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Χεζμπολάχ είναι το Ιράν. Η οργάνωση είναι η πιο ισχυρή στον "Άξονα της Αντίστασης" της Τεχεράνης που αποτελείται από άτακτες δυνάμεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πολλά από τα όπλα της είναι ιρανικά, ρωσικά ή κινεζικά μοντέλα.

Οι πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τα όπλα ή για το πού αγοράστηκαν.

Το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με αυτό το ρεπορτάζ.

Ο Αντρέας Κριγκ, λέκτορας στο International Strategic Studies του King's College του Λονδίνου, δήλωσε πως ενώ οι επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ έχουν διαταραχθεί από τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, η δικτυακή οργανωτική δομή της Χεζμπολάχ τη βοήθησε να δημιουργήσει μια εξαιρετικά ανθεκτική δύναμη.

Σύμφωνα με τον Κριγκ, "είναι ο πιο ανυπέρβλητος εχθρός που αντιμετώπισε ποτέ το Ισραήλ στο πεδίο της μάχης, όχι από άποψη μελών και τεχνολογίας αλλά ανθεκτικότητας".

Ισχυροί πύραυλοι

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν αυτήν την εβδομάδα. Το Ισραήλ σκότωσε άλλον έναν ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, τον Ιμπραήμ Κουμπάισι, χθες, Τρίτη. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έδειξε την ικανότητά της να συνεχίζει τις επιχειρήσεις, εκτοξεύοντας εκατοντάδες ρουκέτες προς την κατεύθυνση του Ισραήλ στις βαθύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Σήμερα η Χεζμπολάχ είπε πως στοχοποίησε βάση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών κοντά στο Τελ Αβίβ, σε απόσταση άνω των 100 χλμ. από τα σύνορα. Οι σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ καθώς ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η οργάνωση δεν έχει πει ακόμη αν έχει εκτοξεύσει οποιαδήποτε από τις πιο ισχυρές κατευθυνόμενες ρουκέτες ακριβείας που έχει στο οπλοστάσιό της, όπως ο Fateh-110, ένας ιρανικής κατασκευής βαλλιστικός πύραυλος με βεληνεκές 250-300 χλμ. Ο Fateh-110 της Χεζμπολάχ φέρει κεφαλή 450-500 κιλών, σύμφωνα με εργασία που δημοσιοποιήθηκε από το Center for Strategic and International Studies στην Ουάσινγκτον.

Επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ είναι πιθανές επειδή η αλυσίδα διοίκησης συνέχισε να λειτουργεί παρά το σύντομο διάστημα σύγχυσης που προκάλεσε η πυροδότηση βομβητών και ασυρμάτων, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας.

Οι τρεις πηγές δήλωσαν πως η ικανότητα της Χεζμπολάχ να επικοινωνεί υποστηρίζεται από ένα εξειδικευμένο δίκτυο σταθερών τηλεφωνικών γραμμών --το οποίο έχει χαρακτηρίσει κρίσιμης σημασίας για τις επικοινωνίες της και που συνεχίζει να λειτουργεί-- καθώς και από άλλες συσκευές.

Πολλοί από τους μαχητές της έφεραν παλαιότερα μοντέλα βομβητών, για παράδειγμα, που δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Οι περισσότεροι τραυματισμοί από τους βομβητές που εξερράγησαν καταγράφηκαν στη Βηρυτό, μακριά από το μέτωπο.

Η Χεζμπολάχ ενέτεινε τη χρήση βομβητών αφότου απαγόρευσε στους μαχητές της να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο πεδίο της μάχης τον Φεβρουάριο, ως απάντηση στη δολοφονία διοικητών σε πλήγματα.

Αν η αλυσίδα διοίκησης σπάσει, οι μαχητές στην πρώτη γραμμή έχουν εκπαιδευθεί να λειτουργούν σε μικρές, ανεξάρτητες συστάδες που αποτελούνται από λίγα χωριά κοντά στα σύνορα, και μπορούν να πολεμούν τις ισραηλινές δυνάμεις για μακρές περιόδους, δήλωσε η υψηλόβαθμη πηγή.

Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συνέβη το 2006, στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, όταν οι μαχητές της οργάνωσης αντιστάθηκαν για εβδομάδες, ορισμένοι στα χωριά στην πρώτη γραμμή όπου εισέβαλε το Ισραήλ.

Το Ισραήλ λέει ότι έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις προκειμένου να πλήξει τις ικανότητες της Χεζμπολάχ και να καταστήσει ασφαλή για τους χιλιάδες εκτοπισμένους Ισραηλινούς την επιστροφή στα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, τα οποία εγκατέλειψαν όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες στις 8 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως προτιμά να καταλήξει σε συμφωνία έπειτα από διαπραγματεύσεις που θα προβλέπει αποχώρηση της Χεζμπολάχ από την περιοχή των συνόρων, όμως το Ισραήλ είναι έτοιμο να συνεχίσει την εκστρατεία των βομβαρδισμών του, αν η Χεζμπολάχ αρνηθεί, και δεν αποκλείει οποιαδήποτε στρατιωτική επιλογή.

Η ανθεκτικότητα της Χεζμπολάχ σημαίνει πως οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει φόβους για έναν παρατεταμένο πόλεμο στον οποίο θα μπορούσαν να συρθούν οι ΗΠΑ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, και το Ιράν -- ιδιαίτερα αν το Ισραήλ εξαπολύσει μια χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο και «βαλτώσει» σ' αυτή.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια σε σχέση με αυτό το ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε τη Δευτέρα για "μη αναστρέψιμες" συνέπειες ενός πλήρους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως οι ΗΠΑ διαφωνούν με τη στρατηγική κλιμάκωσης του Ισραήλ και επιδιώκουν να μειώσουν τις εντάσεις.

Υπόγειο οπλοστάσιο

Σε αυτό που σύμφωνα με δύο από τις πηγές ήταν μια ένδειξη του πόσο καλά είναι κρυμμένα τα όπλα της Χεζμπολάχ, την Κυριακή ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από περιοχές του νοτίου Λιβάνου που είχαν στοχοθετηθεί από το Ισραήλ λίγο πριν, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Η Χεζμπολαχ φέρεται να έχει ένα υπόγειο οπλοστάσιο και τον περασμένο μήνα δημοσιοποίησε πλάνα που έμοιαζαν να δείχνουν μαχητές της να οδηγούν φορτηγά με εκτοξευτές ρουκετών μέσα από σήραγγες. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν αν οι ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν την Κυριακή εκτοξεύθηκαν υπογείως.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε πως η ομοβροντία πληγμάτων της Δευτέρας κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες και πυρομαχικά της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως μακρού βεληνεκούς πύραυλοι κρουζ, ρουκέτες με κεφαλές που μπορούν να φέρουν 100 κιλά εκρηκτικών, μικρού βεληνεκούς ρουκέτες και εκρηκτικά εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (UAV) επλήγησαν τη Δευτέρα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς του στρατού.

Ο Μπόαζ Σαπίρα, ένας ερευνητής στο Alma, ένα ισραηλινό κέντρο σκέψης που ειδικεύεται στη Χεζμπολάχ, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν έχει στοχοποιήσει ακόμη στρατηγικές εγκαταστάσεις όπως εγκαταστάσεις πυραύλων μακρού βεληνεκούς και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

"Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε καθόλου κοντά στο να τελειώσει αυτό", είπε ο Σαπίρα.

Το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 150.000 ρουκέτες, ανέφερε η έκθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Ο Κριγκ είπε πως οι πιο ισχυροί μακρού βεληνεκούς βαλλιστικοί πύραυλοί της φυλάγονται κάτω από τη γη.

Η Χεζμπολάχ κατασκεύαζε επί χρόνια ένα δίκτυο σηράγγων το οποίο, σύμφωνα με ισραηλινούς υπολογισμούς, εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τα αεροπορικά πλήγματα της Δευτέρας χτύπησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ κάτω από σπίτια στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ έχει πει πως δεν τοποθετεί στρατιωτικές υποδομές κοντά σε αμάχους. Η Χεζμπολάχ δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για την επίπτωση των ισραηλινών πληγμάτων από τη Δευτέρα.

Σήραγγες

Το οπλοστάσιο και οι σήραγγες της οργάνωσης έχουν διευρυνθεί μετά τον πόλεμο του 2006, ιδιαίτερα με τηλεκατευθυνόμενα συστήματα ακριβείας, δήλωσε ο ηγέτης Νασράλα. Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ έχουν πει πως η οργάνωση χρησιμοποίησε μικρό μέρος του οπλοστασίου της στις εχθροπραξίες τον περασμένο χρόνο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως οι στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ συμπλέκονται στενά μέσα στα χωριά και στις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, με πυρομαχικά και εξέδρες εκτόξευσης πυραύλων να τοποθετούνται σε σπίτια σε όλη την περιοχή. Το Ισραήλ σφυροκοπεί ορισμένα από αυτά τα χωριά επί μήνες προκειμένου να πλήξει τις ικανότητες της Χεζμπολάχ.

Οι επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες γα το δίκτυο σηράγγων παραμένουν ελάχιστες.

Το 2021 έκθεση του Alma, του ισραηλινού κέντρου σκέψης που ειδικεύεται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε πως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα βοήθησαν στην κατασκευή του δικτύου σηράγγων μετά τον πόλεμο του 2006.

Το Ισραήλ είχε προσπαθήσει ήδη να σκοτώσει διοικητές της Χαμάς και αυτόνομες μονάδες μαχητών από τις σήραγγες που διασχίζουν τη Γάζα.

"Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη Γάζα, και είναι οπωσδήποτε κάτι που μπορεί να συναντήσουμε στον Λίβανο", δήλωσε η Καρμίτ Βαλένσι, ερευνήτρια στο κέντρο σκέψης Institute for National Security Studies στο Τελ Αβίβ.

Ο Κριγκ είπε πως αντίθετα με τη Γάζα, όπου οι περισσότερες σήραγγες έχουν ανοιχθεί με χειρωνακτική δουλειά σε αμμώδες έδαφος, οι σήραγγες στον Λίβανο έχουν ανοιχθεί βαθιά μέσα σε βράχο. "Είναι πολύ λιγότερο προσβάσιμες απ' ό,τι στη Γάζα και ακόμη λιγότερο εύκολο να καταστραφούν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

