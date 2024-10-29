Κριτική στο Ισραήλ για την απαγόρευση της UNRWA

Η χθεσινοβραδινή ψήφιση νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Κνέσετ, που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα της UNRWA, του φορέα ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, πυροδότησε σφοδρές διεθνείς επικρίσεις.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ισραήλ-ΟΗΕ, καθότι από τις πρώτες μέρες του πολέμου ο ισραηλινός στρατός και οι αρχές ασφαλείας της χώρας δημοσιοποιούν κατά καιρούς στοιχεία, που εμπλέκουν υπαλλήλους της UNRWA σε δραστηριότητες της Χαμάς.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι ισραηλινές αρχές, πάνω από 100 Παλαιστίνιοι, μόνιμοι κάτοικοι Γάζας, που απασχολούνταν ως υπάλληλοι στα σχολεία και στα νοσοκομεία της UNRWA φέρονται να είχαν ενεργό ανάμιξη στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ, σύμφωνα πάντα με στοιχεία που έχει φέρει επανειλημμένως στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, κτηριακές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν με ευθύνη της UNRWA χρησίμευσαν ως κρησφύγετα, εργοστάσια παραγωγής και αποθήκευσης οπλισμού, καθώς και επιτελικά κέντρα της Χαμάς.

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα της UNRWA στο εξής, ως επίσης και κάθε επαφή, άμεση ή έμμεση, με τους κρατικούς ισραηλινούς φορείς, υπερψηφίστηκε από τους 92 επί συνόλου 120 βουλευτών της Κνέσετ, που δεν προέρχονταν μόνο από τις παρατάξεις της συμπολίτευσης, αλλά και από το κόμμα της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης του Γιαΐρ Λαπίντ, ως επίσης και από την παράταξη του κεντροδεξιού Μπένι Γκαντς.

Μάλιστα, μία τροπολογία που τέθηκε σε ψηφοφορία – και εν τέλει απορρίφθηκε – κατατέθηκε από τη βουλευτή Ιούλια Μιλινόφσκι του δεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης «Ισραήλ το Σπίτι μας» υπό τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, με την οποία επιδιωκόταν να κηρυχθεί η UNRWA «τρομοκρατική οργάνωση». Αντιθέτως, μόνο 10 βουλευτές που προέρχονταν από τα αραβικά μειονοτικά κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ οι βουλευτές του αριστερού Κόμματος των Εργατικών δεν παρέστησαν στην ψηφοφορία.



Άμεση ήταν η αντίδραση του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος με μακροσκελή του ανακοίνωση εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνέχεια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας των νοσοκομείων, των σχολείων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στην Ολομέλεια του οργανισμού.

Εντύπωση προκάλεσε η εξίσου επικριτική κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – χώρες οι οποίες διατηρούν παραδοσιακά καλές σχέσεις με το Ισραήλ.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τον προβληματισμό του, τονίζοντας ότι «ο ρόλος της UNRWA ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας είναι αναντικατάστατος», υπενθυμίζοντας ότι αυτή η άποψη είχε εκφραστεί ξεκάθαρα σε επιστολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τους Ισραηλινούς υπουργούς Άμυνας και Στρατηγικών θεμάτων, Γκάλαντ και Ντέρμερ αντίστοιχα, θέτοντας μάλιστα προθεσμία 30 ημερών προκειμένου το Ισραήλ να αυξήσει τη ροή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αρχής γενομένης στη βόρεια Γάζα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.