Βίντεο και φωτογραφίες από τους IDF: Κατέστρεψαν τούνελ 500 μέτρων - «Εξουδετερώθηκαν» δεκάδες τρομοκράτες 

Οι στρατιώτες εντόπισαν ένα εκτοξευτήρα ρουκετών έτοιμο να πυροδοτήσει

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η 7η ταξιαρχία επιχειρεί στα περίχωρα της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στη Γάζα. Οι στρατιώτες κατεδάφισαν υποδομή των τρομοκρατών και μέχρι στιγμής έχουν εξαλείψει δεκάδες τρομοκράτες.

Προσέθεσαν ότι στρατιώτες της μονάδας Yahalom και του 82ου Τάγματος εντόπισαν και κατέστρεψαν μια υπόγεια σήραγγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, μήκους περίπου 500 μέτρων.

Τέλος, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια πρόσθετης επιχείρησης, σε μια επιδρομή σε σύνδεσμο τρομοκρατών, τα στρατεύματα του 77ου Τάγματος εντόπισαν όπλα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών γιλέκων και χειροβομβίδων. Επιπλέον, οι στρατιώτες εντόπισαν ένα εκτοξευτήρα ρουκετών έτοιμο να πυροδοτήσει.

