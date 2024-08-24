Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η 7η ταξιαρχία επιχειρεί στα περίχωρα της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στη Γάζα. Οι στρατιώτες κατεδάφισαν υποδομή των τρομοκρατών και μέχρι στιγμής έχουν εξαλείψει δεκάδες τρομοκράτες.

השמדת תוואי תת״ק באורך כ-500 מטרים וחיסול עשרות מחבלים:

כך נראית לחימת צק"ח 7 בפאתי דיר אל בלאח



לכל הפרטים👈 https://t.co/tXgvflA3Df pic.twitter.com/5RYmtz83lV August 24, 2024

Προσέθεσαν ότι στρατιώτες της μονάδας Yahalom και του 82ου Τάγματος εντόπισαν και κατέστρεψαν μια υπόγεια σήραγγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, μήκους περίπου 500 μέτρων.

Τέλος, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια πρόσθετης επιχείρησης, σε μια επιδρομή σε σύνδεσμο τρομοκρατών, τα στρατεύματα του 77ου Τάγματος εντόπισαν όπλα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών γιλέκων και χειροβομβίδων. Επιπλέον, οι στρατιώτες εντόπισαν ένα εκτοξευτήρα ρουκετών έτοιμο να πυροδοτήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.