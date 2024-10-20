Λογαριασμός
Σάλος με φωτογραφία της χήρας του Σινουάρ που φέρεται να κρατά στο τούνελ τσάντα $30.000 μία μέρα πριν από την επίθεση της Χαμάς

«Ενώ οι κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν χρήματα για φαγητό, βλέπουμε την ιδιαίτερη αγάπη του Σινουάρ και της συζύγου του για τα χρήματα», λέει εκπρόσωπος του IDF

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία της χήρας του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ να κρατά μία τσάντα σε τούνελ όπου κατέφυγαν οικογενειακώς, μία ημέρα πριν την επίθεση της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του IDF για τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, Avichay Adraee ανέφερε πως πρόκειται για τσάντα γνωστής μάρκας, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 32.000 δολάρια.

«Η γυναίκα του Σινουάρ μπήκε μαζί του στο τούνελ στις 6 Οκτωβρίου, κουβαλώντας μια τσάντα Birkin της οποίας το κόστος υπολογίζεται περίπου στις 32 χιλιάδες δολάρια;!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ίδιος το βράδυ του Σαββάτου.

Στην ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του IDF, αντιπαραβάλλει το θέμα της τσάντας, με τη φτώχεια που βιώνουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας.

«Ενώ οι κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν χρήματα για φαγητό, βλέπουμε πολλά παραδείγματα της ιδιαίτερης αγάπης του Γιαχία Σινουάρ και της συζύγου του για τα χρήματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του IDF μαζί με το στιγμιότυπο που δείχνει τη σύζυγό του του Σινουάρ να κρατά μια τσάντα.

