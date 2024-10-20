Tον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία της χήρας του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ να κρατά μία τσάντα σε τούνελ όπου κατέφυγαν οικογενειακώς, μία ημέρα πριν την επίθεση της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του IDF για τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, Avichay Adraee ανέφερε πως πρόκειται για τσάντα γνωστής μάρκας, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 32.000 δολάρια.

«Η γυναίκα του Σινουάρ μπήκε μαζί του στο τούνελ στις 6 Οκτωβρίου, κουβαλώντας μια τσάντα Birkin της οποίας το κόστος υπολογίζεται περίπου στις 32 χιλιάδες δολάρια;!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ίδιος το βράδυ του Σαββάτου.

هل زوجة السنوار دخلت معه إلى النفق في السادس من أكتوبر وبحوزتها حقيبة لشركة بيركين التي تقدر كلفتها بنحو 32 ألف دولار؟! أترك لكم التعليق.

— افيخاי ادرعי (@AvichayAdraee) October 19, 2024

Στην ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του IDF, αντιπαραβάλλει το θέμα της τσάντας, με τη φτώχεια που βιώνουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας.

«Ενώ οι κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν χρήματα για φαγητό, βλέπουμε πολλά παραδείγματα της ιδιαίτερης αγάπης του Γιαχία Σινουάρ και της συζύγου του για τα χρήματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του IDF μαζί με το στιγμιότυπο που δείχνει τη σύζυγό του του Σινουάρ να κρατά μια τσάντα.

