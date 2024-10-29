Οκτώ Αυστριακοί στρατιώτες μέλη της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) υπέστησαν ελαφρά και επιφανειακά τραύματα, σε επίθεση με ρουκέτα στο στρατόπεδο Νακούρα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το αυστριακό υπουργείο Άμυνας.

«Καταδικάζουμε αυτή την επίθεση με τον πιο έντονο τρόπο και απαιτούμε να διερευνηθεί άμεσα», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές από πού προήλθε η επίθεση.

Κανείς από τους στρατιώτες δεν χρειάστηκε να λάβει επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.