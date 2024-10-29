Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν πιθανότατα κατέστρεψε μια βάση των Φρουρών της Επανάστασης όπου κατασκευάζονται βαλλιστικοί πύραυλοι και χρησιμοποιείται για την εκτόξευση πυραύλων ως μέρος του διαστημικού προγράμματος του ιρανικού σώματος, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το Associated Press την Τρίτη.

Η ζημιά στη βάση στο Shahroud εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την επίθεση του Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου, ιδιαίτερα καθώς έλαβε χώρα σε μια περιοχή που η Τεχεράνη δεν έχει παραδεχτεί, αλλά και επειδή εμπλέκει τους Φρουρούς της Επανάστασης, μια ισχυρή δύναμη εντός της θεοκρατίας του Ιράν που μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει πιθανή ζημιά της από την επίθεση. Το Ιράν παραδέχτηκε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν μόνο στις επαρχίες Ιλάμ, Χουζεστάν και Τεχεράνη, αλλά όχι στην επαρχία της Σεμνάν, όπου βρίσκεται η βάση.

Επίσης, δυνητικά περιορίζει περαιτέρω την ικανότητα του Σώματος των φρουρών της Επανάστασης να κατασκευάζει τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρειάζεται ως απόθεμα ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αποτροπή ισραηλινών επιθέσεων. Η Τεχεράνη βασίζεται εδώ στον συγκεκριμένο εξοπλισμό καθώς δεν μπορεί να αγοράσει τα προηγμένα δυτικά όπλα με τα οποία έχουν εξοπλιστεί το Ισραήλ και οι Άραβες γείτονες του Κόλπου όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δορυφορικές φωτογραφίες που αναλύθηκαν νωρίτερα από το AP δύο στρατιωτικών βάσεων κοντά στην Τεχεράνη που επίσης στοχοποιήθηκαν από το Ισραήλ δείχνουν ότι οι τοποθεσίες εκεί που χρησιμοποιεί το Ιράν για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων του έχουν καταστραφεί, πιέζοντας περαιτέρω το πρόγραμμά του.

Οι εικόνες δείχνουν ένα μεγάλο κτίριο στη βάση του Shahroud να έχει καταστραφεί

Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από το Planet Labs PBC που ελήφθησαν και αναλύθηκαν από το AP έδειξαν τη ζημιά στο Διαστημικό Κέντρο Shahroud των Φρουρών στη Σεμνάν, περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνη. Η Σεμνάν φιλοξενεί επίσης το Διαστημικό Κέντρο Ιμάμ Χομεϊνί , το οποίο χρησιμοποιείται από το πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δορυφορική φωτογραφία από το Planet Labs

Οι εικόνες δείχνουν ότι ένα κεντρικό, μεγάλο κτίριο στο Διαστημικό Κέντρο Shahroud έχει καταστραφεί, καθώς στην εικόνα διακρίνεται μόνο η σκιά του σκελετού του που στέκεται ακόμη. Οχήματα ήταν συγκεντρωμένα γύρω από το σημείο, πιθανότατα αξιωματούχων που επιθεωρούσαν τη ζημιά, μάλιστα ο αριθμός των οχημάτων στην κεντρική πύλη που ήταν σταθμευμένα είναι μεγαλύτερος από ό,τι είθισται.

Τρία μικρά κτίρια ακριβώς στα νότια της κύριας κατασκευής φαίνεται επίσης να έχουν υποστεί ζημιές. Το Ιράν κατασκευάζει νέα κτίρια στη βάση τους τελευταίους μήνες. Ένα άλλο υπόστεγο στα βορειοανατολικά του κεντρικού κτιρίου φάνηκε επίσης να έχει υποστεί ζημιές.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι το διαστημικό πρόγραμμα των Φρουρών αποτελεί κάλυψη

Σε μικρή απόσταση από τα κατεστραμμένα κτίρια βρίσκεται μια τσιμεντένια βάση εκτόξευσης που χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς, η οποία έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές εκτοξεύοντας δορυφόρους στο διάστημα χρησιμοποιώντας κινητούς εκτοξευτές. Οι Φρουροί, οι οποίοι απαντούν μόνο στον 85χρονο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποκάλυψαν το μυστικό διαστημικό τους πρόγραμμα το 2020 .

Η εκτίμηση της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ είναι ότι η συνεχής ανάπτυξη δορυφορικών εξοπλισμών εκτόξευσης από το Ιράν «θα μείωνε το χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή» ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου επειδή χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίξευση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν παράγει τώρα ουράνιο κοντά στα επίπεδα οπλικής ποιότητας μετά την κατάρρευση της πυρηνικής συμφωνίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Η Τεχεράνη έχει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για «αρκετά» πυρηνικά όπλα, εάν επιλέξει να τα κατασκευάσει, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας .



