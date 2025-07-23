Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο δήμαρχος του Λονδίνου προσφέρει ανεπίσημα συμβουλές στον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, φέρεται να συμβουλεύει ανεπίσημα τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πηγές των Times, οι δύο άνδρες έχουν ανταλλάξει μηνύματα και έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, ενώ σύμβουλοι του Καν βρίσκονται σε επαφή με την εκστρατεία του Μαμντάνι.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του δημάρχου του Λονδίνου σημειώνουν πως ο Μαμντάνι θα πρέπει τώρα να μετατοπιστεί προς το πολιτικό κέντρο, προκειμένου να διευρύνει την απήχησή του, καθώς ο Κουόμο και ο εν ενεργεία δήμαρχος Έρικ Άνταμς κατέρχονται ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι στις γενικές εκλογές της 4ης Νοεμβρίου.

Μια πιθανή νίκη του Μαμντάνι θα θύμιζε την πορεία του Καν προς τη δημαρχία του Λονδίνου. Ο Καν είχε κερδίσει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους από τα αριστερά για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Εργατικών, και στη συνέχεια μετέβαλε το πολιτικό του στίγμα προς το κέντρο, επικρατώντας του Συντηρητικού Ζακ Γκόλντσμιθ το 2016. Έκτοτε, έχει επανεκλεγεί δύο φορές.

Ωστόσο, η υποψηφιότητα του Μαμντάνι έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι απειλεί τη φήμη της Νέας Υόρκης ως οικονομικού κέντρου. Ο ίδιος, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης, έχει δεσμευτεί να ανοίξει κρατικά σούπερ μάρκετ, να επιβάλει ευρείας κλίμακας πάγωμα ενοικίων και να αυξήσει τη φορολογία στις επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνει πηγή από το Δημαρχείο του Λονδίνου: «Ο Μαμντάνι πρέπει να υιοθετήσει πιο μετριοπαθή στάση, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τους πιο κεντρώους Δημοκρατικούς».

Η εμπλοκή του Καν ενδέχεται να ανοίξει ξανά παλιές πληγές, καθώς ο Τραμπ είχε κατηγορήσει πέρσι το Εργατικό Κόμμα για παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές. Πάντως, ο δήμαρχος του Λονδίνου προσφέρθηκε πρόσφατα να πάει τον Τραμπ για κάρυ κατά τη διάρκεια της δεύτερης κρατικής επίσκεψής του τον Σεπτέμβριο για να του δείξει για να του δείξει «τις χαρές της ποικιλομορφίας μας».



Πηγή: skai.gr

