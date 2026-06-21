Αφήνει τα πράσινα του Λεβαδειακού και φορά αυτά του Παναθηναϊκού ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Το σίριαλ της χρονιάς, με τον κορυφαίο δεξιού μπακ του πρωταθλήματος, έλαβε τέλος, αφού το «τριφύλλι» ήρθε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Βοιωτίας και κάνει δικό του τον Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Η μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς απομένει το τυπικό σκέλος της, το οποίο αφορά τις ιατρικές εξετάσεις, τις υπογραφές και την ανακοίνωση!

Ο Τσάπρας θα αποτελέσει τη δεύτερη, χρονικά μεταγραφή για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς το Σάββατο, ανακοινώθηκε ο Ετιέν Καμαρά με συμβόλαιο ως το 2030, αλλά και η παραμονή με εκ νέου δανεισμό του Λούκας Τσάβες!



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