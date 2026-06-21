Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Λεβαδειακό για τον Τσάπρα

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τσάπρας

Αφήνει τα πράσινα του Λεβαδειακού και φορά αυτά του Παναθηναϊκού ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Το σίριαλ της χρονιάς, με τον κορυφαίο δεξιού μπακ του πρωταθλήματος, έλαβε τέλος, αφού το «τριφύλλι» ήρθε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Βοιωτίας και κάνει δικό του τον Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Η μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς απομένει το τυπικό σκέλος της, το οποίο αφορά τις ιατρικές εξετάσεις, τις υπογραφές και την ανακοίνωση!

Ο Τσάπρας θα αποτελέσει τη δεύτερη, χρονικά μεταγραφή για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς το Σάββατο, ανακοινώθηκε ο Ετιέν Καμαρά με συμβόλαιο ως το 2030, αλλά και η παραμονή με εκ νέου δανεισμό του Λούκας Τσάβες!
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος Τσάπρας Λεβαδειακός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark

Απόρρητο