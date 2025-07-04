ΗΠΑ: Ο Μαμντάνι καταδικάζει το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ

Ο υποψήφιος δήμαρχος των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Ζοράν Μαμντάνι, επέκρινε το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «μία από τις μεγαλύτερες ληστείες στην ιστορία των ΗΠΑ».

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Μαμντάνι κατηγόρησε τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες ότι δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα των δισεκατομμυριούχων, αγνοώντας τις ανάγκες των εργαζόμενων οικογενειών.

«Τα λάφυρα αυτής της λεηλασίας είναι τρισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικές περικοπές για το πλουσιότερο 1% - μια τεράστια μεταφορά πλούτου για τους ανθρώπους που τον χρειάζονται λιγότερο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι δισεκατομμυριούχοι ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για τις εκλογές μας», σημείωσε.

Ο Μαμντάνι κατήγγειλε το νομοσχέδιο ως μια σημαντική μεταφορά πλούτου στο πλουσιότερο 1%, λέγοντας ότι «κλέβει από τους πεινασμένους» μειώνοντας τη διατροφική βοήθεια για 40 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου «1 στα 5 παιδιά». Είπε ότι «κλέβει από το μέλλον μας» τερματίζοντας τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα σχόλια αυτά ακολούθησαν την κλιμακούμενη ένταση με τον Τραμπ, ο οποίος την Τετάρτη δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον Μαμντάνι να «καταστρέψει» τη Νέα Υόρκη και απείλησε με συλλήψεις εάν ο υποψήφιος διαταράξει τις ομοσπονδιακές προσπάθειες μετανάστευσης.

Απαντώντας, ο Μαμντάνι τόνισε ότι τα σχόλια του Τραμπ δεν αποτελούν μόνο «επίθεση στη δημοκρατία μας», αλλά και προειδοποίηση προς κάθε Νεοϋορκέζο που αρνείται να σιωπήσει, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι χρησιμοποιεί τακτικές «εκφοβισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.