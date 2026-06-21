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Επιστροφή Ζοτς: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στο Telekom Center

Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα μετά από 14 χρόνια 

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Ζέλικο

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζονται για μια από τις πιο θερμές υποδοχές των τελευταίων ετών.

Οι οπαδοί θα συγκεντρωθούν στις 12:30 έξω από το Telekom Center, αποφασισμένοι να αποθεώσουν τον θρυλικό Σέρβο προπονητή πριν από την επίσημη παρουσίασή του, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη 1 το μεσημέρι. Η ατμόσφαιρα αναμένεται εκρηκτική, καθώς ο Ζοτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς ΚΑΕ Παναθηναϊκός
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