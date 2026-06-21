Αφού είδε τους Νικς να νικούν τους Σπερς το περασμένο Σάββατο και να κατακτούν το ΝΒΑ, ο Μπράουν μίλησε με ενθουσιασμό για τη σύντροφό του Σίντνεϊ Σουίνι.

«Σιντ, σ' αγαπώ τόσο πολύ, εσένα και την οικογένειά σου», είπε ο 45χρονος Μπράουν εν πτήσει με ιδιωτικό τζετ μετά την ιστορική νίκη, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε ο φίλος του Στίβεν Ρίφκιντ.

«Είσαι το μεγαλύτερο γούρι στην ιστορία για έναν οπαδό των Νικς και των Τζετς της Νέας Υόρκης».

«Είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί»,αναφέρει άνθρωπος του περιβάλλοντός τους στην Page Six

«Περνούν πραγματικά υπέροχα ο ένας με τον άλλον».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στον γάμο του Τζέφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στην Ιταλία τον περασμένο Ιούνιο και η σχέση εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο το ζευγάρι εντοπίστηκε σε ραντεβού με τους γονείς της Σουίνι σε μια εκδήλωση για το Χάλοουιν στα Universal Studios Hollywood στο Λος Άντζελες και τον Νοέμβριο, τους είδαν να… φιλιούνται παθιασμένα στο Σέντραλ Παρκ.



Στη συνέχεια, στις αρχές αυτού του μήνα, η Σουίνι οργάνωσε ένα όμορφο πάρτι-έκπληξη για τα 45α γενέθλια του Μπράιαν. Ο Warren G έδωσε συναυλία, ενώ μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Jessica Alba, ο Tom Hanks και η Rita Wilson.

«Το σχεδίαζε εδώ και ένα μήνα. Η προσοχή που έδωσε στις λεπτομέρειες ήταν σε άλλο επίπεδο», είπε ο άνθρωπος είναι κοντά στο ζευγάρι.

«Τηλεφώνησε στην οικογένεια και στους φίλους του — παλιούς και νέους — για να τους προσκαλέσει η ίδια».

Οι όμορφες στιγμές συνεχίστηκαν και στους τελικούς του ΝΒΑ. Για τον 4ο αγώνα, η Σουίνι έκανε δώρο στον Μπράιαν, εισιτήρια στην ίδια κερκίδα με τον πατέρα και τον αδελφό του.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Σαν Αντόνιο για τον 5ο αγώνα, ενώ νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μπράιαν συνόδευσε τη Σουίνι σε ένα pop-up store της εταιρείας εσωρούχων της, Syrn, στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, άλλος άνθρωπος, που έχει στενές σχέσεις με τη Σουίνι και την οικογένειά της, είναι επιφυλακτικός απέναντι στον45χρονο.

«Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός έχει τον έλεγχο», αναφέρει.



«Συνήθως κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», και προσθέτει πως «Είναι προφανές ότι έχει δουλέψει πολύ σκληρά για την καριέρα της. Είναι μια ανερχόμενη, όμορφη και επιτυχημένη νεαρή γυναίκα».

Ωστόσο, ένας φίλος της Σουίνι ανέφερε ότι ο Μπράουν την έχει βοηθήσει πραγματικά, προσφέροντας στην ηθοποιό καθοδήγηση σχετικά με επαγγελματικές αποφάσεις, λέγοντας ότι «τον χρειάζεται για να περάσει στο επόμενο επίπεδο».





Πηγή: skai.gr

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