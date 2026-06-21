Ένοπλοι επιχείρησαν ρεσάλτο σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Συναγερμός σήμανε μετά την προσπάθεια σκάφους να προσεγγίσει φορτηγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Υεμένης την Κυριακή.

Σύμφωνα με την αναφορά του UKMTO, σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων από το Al Shihr, πέντε ένοπλοι που επέβαιναν σε σκάφος, επιχείρησαν ρεσάλτο σε φορτηγό πλοίο δίχως ωστόσο να πετύχουν τον στόχο τους.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου πραγματοποίησε ελιγμούς, με αποτέλεσμα να αποτρέψει το ρεσάλτο που επιχειρούσαν οι ένοπλοι.

Τόσο το φορτίο, όσο και το πλήρωμα συνεχίζουν με ασφάλεια την πορεία τους προς το λιμάνι προορισμούς τους.

Πηγή: skai.gr

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