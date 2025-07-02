Μάχη για τη Νέα Υόρκη: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αφαίρεσης της υπηκοότητας από τον Μαμντάνι

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αφαίρεσης της αμερικανικής υπηκοότητας από τον Ζοράν Μαμντάνι, Δημοκρατικό υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της καταστολής κατά των αλλοδαπών πολιτών που έχουν καταδικαστεί για ορισμένα αδικήματα, σύμφωνα με τον Guardian. Ειδικότερα, η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ξεκινήσει έρευνα για τον Μαμντάνι, αφού ο Ρεπουμπλικάνος Άντι Όγκλς ζήτησε την ανάκληση της υπηκοότητάς του με την αιτιολογία ότι μπορεί έχει αποκρύψει την υποστήριξή του στην «τρομοκρατία» κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Ο 33χρονος Μαμντάνι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2018 και έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης λόγω της ένθερμης υποστήριξής του για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Ερωτηθείς την Τρίτη σχετικά με την υπόσχεση του Μαμντάνι να «σταματήσει τους μασκοφόρους» πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «από το να απελαύνουν τους γείτονές μας», ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σύμφωνα με το Axios ότι «λοιπόν, τότε, θα πρέπει να τον συλλάβουμε».

Ο Μαμντάνι προχώρησε σε απάντηση μέσω X. «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις απείλησε ότι θα με συλλάβει, θα μου αφαιρέσει την υπηκοότητα, θα με βάλει σε στρατόπεδο κράτησης και θα με απελάσει. Όχι επειδή παραβίασα οποιονδήποτε νόμο, αλλά επειδή αρνούμαι να αφήσω τον ICE να τρομοκρατεί την πόλη μας». Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη: «Οι δηλώσεις του δεν αποτελούν απλώς μια επίθεση στη δημοκρατία μας, αλλά μια προσπάθεια να στείλει ένα μήνυμα σε κάθε Νεοϋορκέζο που αρνείται να κρυφτεί: Αν μιλήσεις, θα έρθουν για σένα. Δεν θα δεχτούμε αυτόν τον εκφοβισμό».

Η αντιπαράθεση σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα του Μαμντάνι έρχεται μετά από μια σειρά ισλαμοφοβικών επιθέσεων κατά της μουσουλμανικής του πίστης μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, όταν τερμάτισε πρώτος σε μια αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το όλο συμβάν έρχεται και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε εντολή να δοθεί προτεραιότητα να εξεταστεί η υπηκοότητα των αλλοδαπών πολιτών των ΗΠΑ που είχαν διαπράξει συγκεκριμένα εγκλήματα. Ένα υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης δίνει εντολή στους δικηγόρους να κινήσουν διαδικασίες εναντίον πολιτογραφημένων πολιτών που είναι ύποπτοι ότι έχουν «εξασφαλίσει» παράνομα την πολιτογράφηση ή ότι το έκαναν με «απόκρυψη γεγονότων ή με εσκεμμένη παραποίηση».

Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους πιο επιφανείς επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτήρισε το ενδεχόμενο αφαίρεσης της υπηκοότητας από τον Μαμντάνι ως «ρατσιστική μπούρδα». «Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει πουθενά για να προστατεύσει τους δισεκατομμυριούχους και τις εταιρίες που αυξάνουν τις τιμές, ακόμη και με ρατσιστικές μπούρδες όπως αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο Ζοράν κέρδισε επειδή διεξήγαγε μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε στο να επιστρέψει η εξουσία στα χέρια των εργαζομένων. Και αυτό αποτελεί απειλή για το Μαρ-α-Λάγκο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» και απείλησε να διακόψει τα κονδύλια προς τη Νέα Υόρκη αν γίνει δήμαρχος και «δεν συμπεριφερθεί σωστά».

Σε συνέντευξη Τύπου κατά τα επίσημα αποκαλυπτήρια ενός νέου κέντρου κράτησης μεταναστών στο Everglades της Φλόριντα, ο Τραμπ επανέλαβε την παραπάνω δήλωση και αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο Μαμντάνι είχε αποκτήσει την υπηκοότητά του «παράνομα». «Δεν χρειαζόμαστε έναν κομμουνιστή σε αυτή τη χώρα, αλλά αν έχουμε έναν, θα τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά για λογαριασμό του έθνους. Του στέλνουμε χρήματα, του στέλνουμε όλα τα πράγματα που χρειάζεται για να διοικήσει», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Θα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι βρίσκεται εδώ παράνομα. Θα εξετάσουμε τα πάντα, αλλά ιδανικά, θα αποδειχθεί κάτι πολύ λιγότερο από κομμουνιστής. Αυτή τη στιγμή είναι κομμουνιστής, δεν είναι σοσιαλιστής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.