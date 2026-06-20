Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η Αλγερία για τον Μέσι

Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα της στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Οι Αλγερινοί εστιάζουν τις διαμαρτυρίες τους κυρίως στη φάση του 30ού λεπτού στην οποία ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Αλίσα Μούντι, για το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα.

The Algerian Football Federation has filed a complaint with FIFA regarding the refereeing decisions in their 3-0 opening World Cup defeat by Argentina.



Its concerns, according to a source with knowledge of the matter, centre around Lionel Messi’s tackle in the 30th minute, in… pic.twitter.com/GcM3gvVJCF — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026

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