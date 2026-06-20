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Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η Αλγερία για τον Μέσι

Την έντονή της διαμαρτυρία για τις διαιτητικές αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μέσι και το παιχνίδι της έκανε η Αλγερία

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Μέσι

Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα της στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Οι Αλγερινοί εστιάζουν τις διαμαρτυρίες τους κυρίως στη φάση του 30ού λεπτού στην οποία ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Αλίσα Μούντι, για το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Αλγερία Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ 2026 FIFA
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