Για τις δύο αγαπημένες της κόρες, Sunday Rose Kidman Urban και Faith Margaret Kidman Urban, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Nicole Kidman, είναι απλώς η μαμά τους.

Η Κίντμαν, η οποία γιόρτασε τα 59α γενέθλιά της στις 20 Ιουνίου 2026, απέκτησε τις δύο κόρες της με τον πρώην σύζυγό της, Keith Urban. Η Sunday Rose γεννήθηκε το 2008 και η Faith Margaret το 2010.

Τα δύο κορίτσια μεγάλωσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο στα εφηβικά τους χρόνια έχουν αρχίσει να συνοδεύουν τη μητέρα τους σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις. Στο Met Gala 2026, επέλεξε να έχει ως συνοδό την Sunday Rose, σε μια λαμπερή βραδιά μητέρας και κόρης.

Παρά τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός φροντίζει να διατηρεί όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική την καθημερινότητα των παιδιών της. Όπως είχε δηλώσει στη Vogue, η κόρη της έπρεπε να πάει κανονικά στο σχολείο το επόμενο πρωί.

Όταν ρωτήθηκε αν οι κόρες της θα ακολουθήσουν τα βήματά της στην υποκριτική, η Κίντμαν απάντησε στο People: «Αυτό που όλοι γνωρίζουμε για τα παιδιά, όταν γίνονται νέες γυναίκες, είναι ότι δεν πρέπει να απαντάς εσύ για λογαριασμό τους. Μην τους λες ποιοι είναι ή τι είναι. Εκείνες είναι που θα σου δείξουν ποιες είναι. Επομένως, θα πρέπει να τις ρωτήσετε τις ίδιες.»

Πηγή: skai.gr

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