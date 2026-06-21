Όχι, η Τέιλορ Σουίφτ δεν παντρεύεται στο Ocean House αυτό το Σαββατοκύριακο

«Η Τέιλορ Σουίφτ δεν παντρεύεται στο Ocean House αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Χολ, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Elizabeth Hall Events που διοργανώνει έναν γάμο στο θέρετρο Ocean House στο Ρόουντ Άιλαντ.

«Πράγματι, ένα υπέροχο ζευγάρι παντρεύεται εκεί και είναι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά δεν πρόκειται για τον γάμο της Τέιλορ και του Τράβις».

Το Ocean House, ένα πολυτελές ξενοδοχείο πάνω στον γκρεμό της χερσονήσου Watch Hill, βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ. Έτσι, όταν στήθηκε μια μεγάλη τέντα γάμου για τους πελάτες της Χολ, ο ενθουσιασμός έφτασε στα ύψη.

«Ειλικρινά, δεν το έχουν καν στο μυαλό τους», είπε η Χολ.

Η ομάδα της είχε επίσης προετοιμάσει επιπλέον μέτρα ασφαλείας για το ξενοδοχείο, λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας στην περιοχή.

Επίσης, πρόσθεσε ότι αυτή και η ομάδα της ήταν σχεδόν όλοι μεγάλοι θαυμαστές της Σουίφτ.

«Εύχομαι σε αυτήν και στον Τράβις τα καλύτερα, ό,τι κι αν κάνουν, όπου κι αν παντρευτούν».

Αυτός θα είναι ο τρίτος γάμος που επιβλέπει η Hall στο Ocean House, μια ανακατασκευή του 2004 ενός μεγαλοπρεπούς βικτοριανού ξενοδοχείου που είχε αρχικά ανοίξει στην ίδια τοποθεσία το 1868.



Πηγή: skai.gr

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