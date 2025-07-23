Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βουλή των Κοινοτήτων έκλεισε για τις θερινές διακοπές, όμως η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, όπως και μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου του Γουέστμινστερ, διακατέχεται από την ανησυχία ότι η καλοκαιρινή ανάπαυλα ενδέχεται να διακοπεί πρόωρα, όπως συνέβη και το 2024, λόγω νέων κοινωνικών αναταραχών.

Με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων εβδομάδων έξω από ξενοδοχείο στο Έσσεξ που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο να παίρνουν βίαιη τροπή, και με την παρουσία τόσο του αρχηγού του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ όσο και του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον να ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι θορυβημένη.

Αφορμή για τα γεγονότα των περασμένων ημερών αποτέλεσε η σύλληψη ενός 38χρονου αιτούντα άσυλο κατηγορούμενου για σεξουαλική επίθεση, λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Φάρατζ υπερασπίστηκε τους διαδηλωτές και δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου αυτή την εβδομάδα ότι η Βρετανία θα μπορούσε να βρίσκεται στα πρόθυρα «πολιτικής ανυπακοής σε τεράστια κλίμακα». Επέμεινε ότι λυπάται που χρειάστηκε να μεταφέρει αυτά τα νέα στο Γουέστμινστερ.

Οι φόβοι έχουν φτάσει στα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τις διακοπές, ο πρωθυπουργός Στάρμερ τόνισε την ανάγκη «αποκατάστασης του κοινωνικού ιστού» της χώρας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές με υψηλά ποσοστά μετανάστευσης.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ μίλησε με αυστηρή γλώσσα για την ανάγκη να αποφευχθεί η επανάληψη των περσινών ταραχών, που ακολούθησαν τη βίαιη επίθεση σε μια σχολή χορού στο Σάουθπορτ.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρέινερ τόνισε ότι «η οικονομική ανασφάλεια, ο γρήγορος ρυθμός της αποβιομηχάνισης, η μετανάστευση και οι επιπτώσεις της στις τοπικές κοινότητες και τις δημόσιες υπηρεσίες, η τεχνολογική αλλαγή και ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι μόνοι τους στο διαδίκτυο, καθώς και η φθίνουσα εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Η ίδια επισήμανε στους συναδέλφους της ότι 17 από τις 18 περιοχές που γνώρισαν τις χειρότερες ταραχές το περασμένο καλοκαίρι κατατάσσονταν στις πιο υποβαθμισμένες της χώρας. Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε η Ρέινερ, προετοιμάζει ένα «σχέδιο για τις γειτονιές» που θα «παρέχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών σε διάστημα δέκα ετών σε εκατοντάδες από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, για να αποκαταστήσει την υπερηφάνεια στις τοπικές κοινωνίες και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων».

Εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δείξει στους πολίτες ότι η ζωή τους μπορεί να βελτιωθεί και ότι μπορούν να αισθάνονται υπερηφάνεια στη Βρετανία. Παραδέχτηκε ότι η υψηλή μετανάστευση - τόσο η νόμιμη όσο και η παράνομη - απογοητεύει τους πολίτες, ωστόσο υποστήριξε ότι είναι ένας μόνο παράγοντας μεταξύ πολλών άλλων, συμπεριλαμβανομένης της αποβιομηχάνισης και της τεχνολογικής αλλαγής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ενήλικες περνούν πλέον περισσότερες από τέσσερις ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο, με την κυβέρνηση να επιθυμεί ένα ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι πιθανοί ταραξίες βρίσκονται ήδη μέσα σε τοξικές διαδικτυακές κοινότητες, κάτι που κάνει δύσκολη την άμεση προσέγγισή τους μέσω πολιτικών εξαγγελιών.

