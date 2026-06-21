Θα παραιτηθεί ο Στάρμερ τη Δευτέρα;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εφημερίδα Observer μεταδίδει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα.

Πιέσεις για παραίτηση του Στάρμερ προέρχονται όχι μόνο από τη βάση του Εργατικού Κόμματος αλλά και από κομματικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών συμμάχων του.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που θεωρούν ότι ο Στάρμερ πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία.

Δημοσίευμα του Observer φέρνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ένα βήμα πριν από την παραίτηση, ενώ οι πιέσεις στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα κλιμακώνονται.Ανταπόκριση από το Λονδίνο.



Ο Observer, η κυριακάτικη εφημερίδα του Guardian, η οποία θεωρείται φιλικά προσκείμενη στο Εργατικό Κόμμα, υποστηρίζει ότι ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα. Πρόκειται για έναν ξεκάθαρο και ιδιαίτερα κατηγορηματικό τίτλο, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ακόμη και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Κιρ Στάρμερ θεωρούν ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη για τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς οι πιέσεις δεν προέρχονται πλέον μόνο από τη βάση του κόμματος αλλά και από στελέχη του κυβερνητικού στρατοπέδου.Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε σήμερα ότι «ο Στάρμερ αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερώνει χρόνο για να αναλογιστεί ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα» και πρόσθεσε ότι γνώμονάς του θα παραμείνει το «εθνικό συμφέρον».Ο Μπέρναμ στο προσκήνιοΑν και οι πρώτες φωνές υπέρ της παραίτησης του Στάρμερ ακούστηκαν μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών στις δημοτικές εκλογές πριν από περίπου έναν μήνα, η σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ την Παρασκευή φαίνεται ότι ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αμφισβήτηση.Σύμφωνα με συνεργάτες του Μπέρναμ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο ίδιος εξασφάλισε ήδη από την Παρασκευή τη στήριξη περίπου 200 βουλευτών, δηλαδή σχεδόν της μισής κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών. Παράλληλα, δημοσκόπηση της YouGov δείχνει ότι το 44% των Βρετανών ψηφοφόρων επιθυμεί να τον δει να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος.Παρά τα σενάρια, η Ντάουνινγκ Στριτ εξακολουθεί να διαψεύδει τις πληροφορίες περί παραίτησης. Ακόμη και σήμερα Κυριακή, κύκλοι της κυβέρνησης υποστήριζαν ότι «ο Στάρμερ συνεχίζει τη δουλειά του» και ότι η διάθεσή του να «πολεμήσει» παραμένει αμετάβλητη.Ο ρόλος του Μπρέξιτ στην πολιτική κρίσηΟ δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, γράφοντας σήμερα στον Observer, ζήτησε ανοιχτά την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραθέτοντας στοιχεία για τον αρνητικό αντίκτυπο του Μπρέξιτ τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.Τα στοιχεία αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο το Μπρέξιτ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την πολιτική αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ο Στάρμερ αποχωρήσει και αντικατασταθεί από τον Μπέρναμ, τότε η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε μόλις δέκα χρόνια – μια εξέλιξη που αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής ρευστότητας στη μετα-Μπρέξιτ εποχή.

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