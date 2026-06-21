Σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου ενοικιαστή στον Βατόλακκο Κυδωνίας , βρέθηκε το πρωί της Κυριακής η σορός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στην υπόθεση εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας που αγνοούνταν από τις 30 Μαϊου.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων και κυρίως των εργαστηριακών ευρημάτων, ο 43χρονος (που κρατείται για υπόθεση ναρκωτικών) ομολόγησε την πράξη και μάλιστα υπέδειξε τον χώρο όπου έθαψε την άτυχη γυναίκα όπου τη μετέφερε με επαγγελματικό βαν, 5 χιλιόμετρα μακρυά από το σπίτι όπου τη δολοφόνησε.

Άλλωστε τόσο στο σπίτι όσο και στο βαν έχει βρεθεί αίμα που ταυτοποιείται με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η γυναίκα φέρει τραύματα από μαχαιριές στο στήθος και τραύμα από βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι ενώ ο καθ’ομολογία δράστης υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους.

Τα κίνητρα

Παρότι ο ίδιος ανέφερε πως τα αίτια του καυγά ήταν φθορές που διαπίστωσε η 45χρονη στην οικία που του μίσθωνε, εντούτοις για τις Αρχές παραμένει το ερωτικό κίνητρο ως ισχυρότερο σενάριο ενώ εξετάζεται και μια τρίτη περίπτωση, αυτή των μεταξύ τους οικονομικών διαφορών.

Ο 43χρονος το τελευταίο 10ημερο ήταν ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση, η οποία παρότι επισήμως ήταν εξαφάνιση, αντιμετωπιζόταν ως ανθρωποκτονία από τις Αρχές. Υπενθυμίζεται πως η εξαφάνιση άργησε να δηλωθεί καθώς δεν έγινε αντιληπτή, αφού ο αδερφός της 45χρονης νοσηλευόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Όσο για τα σενάρια εμπλοκής του αδερφού στην δολοφονία, θεωρούνται εξαρχής παιδαριώδη από τις Αρχές και εκλαμβάνονται ως τρόποι να αποπροσανατολιστούν οι έρευνες.

Η κατάθεση της συζύγου

Κρίσιμη πάντως φαίνεται πως ήταν και η κατάθεση της συζύγου του, η οποία ήρθε χθες από την Γαύδο όπου διατηρεί ταβέρνα για να εισφέρει τα όσα γνώριζε για την υπόθεση.

Τα τηλέφωνα

Πάντως, κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου του δράστη, ενώ αναμένεται να εκδοθεί νέο έντελμα σύλληψης σε βάρος του για την υπόθεση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

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