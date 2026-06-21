Μια σύγκρουση μεταξύ πολιτικών στην Πολωνία και την Ουκρανία αποτελεί στρατηγικό λάθος που θα βλάψει και τις δύο πλευρές, δήλωσε την Κυριακή ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, στην Πλατφόρμα X, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει μια αντιπαράθεση που προκλήθηκε από ιστορική διαμάχη.

Την Παρασκευή, ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, με αποτέλεσμα τρεις πρώην Ουκρανοί πρόεδροι και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι να επιστρέψουν τα κρατικά τους παράσημα στην Πολωνία.

Ο Ναβρότσκι αποφάσισε να ανακαλέσει το Τάγμα του Λευκού Αετού, αφού ο Ζελένσκι εξόργισε πολλούς στην Πολωνία με τη μετονομασία μιας ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας προς τιμήν του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, εθνικιστών που είχαν διαπράξει σφαγές Πολωνών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο φιλοευρωπαϊστής Τουσκ επανεξελέγη πρωθυπουργός το 2023, μετά από τον συνασπισμό του που νίκησε το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, με το οποίο συνδέεται ο Ναβρότσκι.

«Το να εμπλέκεται κανείς σε μια σύγκρουση μεταξύ πολιτικών στην Πολωνία και την Ουκρανία είναι στρατηγικό λάθος που θα βλάψει και τις δύο πλευρές: οικονομικά, γεωπολιτικά και ως προς την εικόνα τους. Και στην πολιτική, όπως γνωρίζουμε, ένα λάθος είναι χειρότερο από ένα έγκλημα», έγραψε ο Τουσκ.

«Στις συζητήσεις μου με Ευρωπαίους εταίρους, προσπαθώ να ελαχιστοποιώ τις απώλειες και να μειώνω τις εντάσεις. Δεν είναι εύκολη αποστολή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

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