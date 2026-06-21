«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη.

Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής, απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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