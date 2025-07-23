Η Τουρκία και η Βρετανία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να γίνει χρήστης των μαχητικών Eurofighter Typhoon, σε ένα μεγάλο βήμα προς την εξασφάλιση της προμήθειας των αεροσκαφών για τα οποία η Τουρκία διαπραγματεύεται εδώ και χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σχετικά με τη συμφωνία για την πώληση 40 Eurofighter θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, αφού οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Οι υπουργοί Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας χαιρέτισαν την ευκαιρία να συναντηθούν σήμερα στην 17η Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη και επιβεβαίωσαν τη δύναμη της εταιρικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Τουρκίας. Υπογράμμισαν τη σημασία της μακροχρόνιας αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μέσω του ΝΑΤΟ και των αυξανόμενων δεσμών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας. Και οι δύο υπουργοί δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση για την υποστήριξη της συλλογικής αποτροπής της Συμμαχίας. Οι δύο χώρες συνεχίζουν να σημειώνουν εξαιρετική πρόοδο σχετικά με την εξαγωγή του Eurofighter Typhoon. Η υποδοχή της Τουρκίας ως χειριστή του Typhoon θα ενίσχυε τους δεσμούς φιλίας που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες μεταξύ βασικών συμμάχων του ΝΑΤΟ και θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των προηγμένων ικανοτήτων της Τουρκίας στην πολεμική αεροπορία. Αυτό θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου–Τουρκίας, με κοινή εργασία για την ενίσχυση της συνεργασίας στις δυνατότητες και την υποστήριξη των αμυντικών βιομηχανιών και των δύο χωρών μέσω της αμοιβαίας προμήθειας κορυφαίου εξοπλισμού. Οι Υπουργοί Άμυνας υπέγραψαν σήμερα από κοινού ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Το έγγραφο αυτό κωδικοποιεί τη σχέση μεταξύ των χωρών, φέρνοντάς τες ένα βήμα πιο κοντά σε μια πλήρη συμφωνία για το Typhoon».

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμη σαφείς. Η Τουρκία έλαβε μια αρχική προσφορά τιμής φέτος, και το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι η Άγκυρα είχε ζητήσει τουλάχιστον 20 αεροσκάφη έναντι εκτιμώμενου ποσού 5 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω X: «Η Τουρκία είναι βασικός σύμμαχος του NATO. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε σήμερα με τον ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τη μελλοντική συμφωνία εξαγωγής αεροσκαφών Typhoon. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας την άμυνα μοχλό ανάπτυξης».

Türkiye is a key @NATO ally.



Defence Secretary @JohnHealey_MP met his counterpart Yaşar Güler in Istanbul today to sign a Memorandum of Understanding on a future Typhoon jet exports deal. 🇬🇧🤝🇹🇷



This will help secure thousands of UK jobs making defence an engine for growth. pic.twitter.com/xrCIscPX6t — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2025

Ο Γκιουλέρ δήλωσε, κατά την τελετή υπογραφής με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι στην Κωνσταντινούπολη, πως οι συμφωνίες θα ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις και την αεροπορική ισχύ του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές ικανότητες της Άγκυρας. «Χαιρετίζουμε αυτό το θετικό βήμα προς την ένταξη της χώρας μας στη λέσχη Eurofighter Typhoon, και θέλουμε να επαναλάβουμε την αμοιβαία φιλοδοξία μας να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις το ταχύτερο δυνατό», είπε.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι η Γερμανία ενέκρινε την παράδοση 40 Eurofighter στην Τουρκία. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του διεθνούς πρακτορείου, το Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας ενέκρινε το αίτημα για 40 μαχητικά. «Η Τουρκία υπέβαλε το αίτημά της για τα αεροσκάφη - ένα κοινό σχέδιο μεταξύ της βρετανικής BAE Systems, της Airbus και της ιταλικής Leonardo - τον Μάρτιο του 2023. Πρόκειται να κατασκευαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαρτήματα που θα προμηθευτούν από τη Γερμανία», ανέφερε το Bloomberg.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι εμπιστευτικές. Την είδηση για την έγκριση της πώλησης μετέδωσε για πρώτη φορά το περιοδικό Der Spiegel.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, χθες έγινε επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με επίκεντρο τα Eurofighter. «Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Τουρκίας - Βρετανίας η συμφωνία έχει κλείσει, όπως λένε, για 40 Eurofighters...ίσως η συμφωνία να είναι 20+20, δηλαδή ανάμεσά τους να είναι και κάποια μεταχειρισμένα έτσι ώστε να έρθουν γρήγορα στην Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι έχει γίνει με τα πυραυλικά συστήματα Meteor, που περιμένουν και την έγκριση της Γαλλίας και αν θα δώσει η Γερμανία το «οκ» για τα Eurofighter. Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να ακούσουμε για ένα προσύμφωνο Τουρκίας - Βρετανίας», ανέφερε ακόμη νωρίτερα ο Μανώλης Κωστίδης.

Πηγή: skai.gr

