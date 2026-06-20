Ξηλώνουν τη μισή ομάδα για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Miami Heat

Οι Μαϊάμι Χιτ είναι αποφασισμένοι να δώσουν τέσσερις παίκτες και μερικά ντραφτ πικ για να πείσουν τους Μπακς να ανταλλάξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς πολλά είναι τα δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θέλουν να ξεκαθαρίζει η υπόθεση του Έλληνα σούπερ σταρ πριν τη διαδικασία των draft.

Και ενώ απέχουμε μόλις τρεις ημέρες από το ΝΒΑ draft, ολοένα και αυξάνονται οι φήμες πως οι Μαϊάμι Χιτ είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του "Greek Freak" από τους Μιλγουόκι Μπακς!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, Έβαν Σάιντερι, η ομάδα του Μαϊάμι είναι πρόθυμη να προσφέρει στα «ελάφια» τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και τον Νίκολα Γιόβιτς, όπως και το Νο.13 του φετινού ντραφτ, συν μία ακόμη μελλοντική επιλογή πρώτου γύρου!

Παρ' όλα αυτά, οι Μπακς δεν φαίνονται να... συγκινούνται ιδιαίτερα με αυτή την πρόταση, καθώς ζητούν παραπάνω πράγματα από τους Χιτ για να συναινέσουν στο μέγκα-trade του Γιάννη!

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