Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, που βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε χωράφι που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της γυναίκας. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους, ο οποίος σχετιζόταν με ζητήματα γύρω από το σπίτι που νοίκιαζε από τη 45χρονη.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους ισχυρισμούς του και δεν φαίνεται να υιοθετούν το σενάριο που περιγράφει. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας ενδέχεται να είναι ερωτικής φύσης. Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ των δύο, όσο και το σενάριο ο 43χρονος να επιτέθηκε στη γυναίκα όταν εκείνη βρέθηκε στο σπίτι.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Οι κηλίδες αίματος που είχαν εντοπιστεί στο πάτωμα και στην τηλεόραση του σπιτιού ταυτοποιήθηκαν με το DNA της αγνοούμενης, ενισχύοντας αποφασιστικά το σενάριο της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, ερευνώνται και άλλα δείγματα που βρέθηκαν σε σφουγγαρίστρα και στο επαγγελματικό βαν του 43χρονου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της 45χρονης βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά το έργο των ιατροδικαστικών αρχών ως προς τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων για τις ακριβείς συνθήκες και τον τρόπο θανάτου της.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούσαν ότι τα στοιχεία παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια. Ο 43χρονος φερόταν να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανή τη 45χρονη, ενώ οι έρευνες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε ακολουθήσει προσπάθεια απόκρυψης των ιχνών του εγκλήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν πλέον να συνθέσουν πλήρως το παζλ της δολοφονίας και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της άτυχης γυναίκας.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Τα ίχνη της χάνονται το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι, λίγο μετά την τελευταία μαρτυρία ενός εργάτη, τον οποίο είχε συναντήσει για να του δώσει κάποια χρήματα για δουλειά που της είχε κάνει. Η δήλωση της εξαφάνισης ήρθε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο.

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2 – 3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την τύχη της γυναίκας που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία τραπεζική συναλλαγή, ενώ ούτε χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

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