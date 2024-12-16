Ο υποστηριζόμενος από το Κρεμλίνο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε έτοιμος να επέμβει αν χρειαστεί για να διασφαλίσει ότι η Συρία θα λάβει τα σιτηρά που έχει ανάγκη, σε περίπτωση που ανασταλούν οι προμήθειες σιτηρών από τη Ρωσία, κάτι το οποίο εκτίμησε ότι δεν θεωρείται πιθανό.

Ρωσικές και συριακές πηγές δήλωσαν την Παρασκευή στο Ρόιτερς ότι οι ρωσικές προμήθειες σιτηρών προς τη Συρία ανεστάλησαν εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με τη νέα κυβέρνηση εκεί αφότου δύο πλοία που μετέφεραν ρωσικά σιτηρά για τη Συρία δεν έφθασαν στον προορισμό τους.

Σε μήνυμα που ανήρτησε χθες Κυριακή στο κανάλι του στο Telegram ο Καντίροφ είπε ότι «τα δύο πλοία που άλλαξαν διαδρομή μετέφεραν σιτηρά για "εμπορική χρήση" και ότι οι προμήθειες από τη Ρωσία προς τη Συρία δεν επηρεάστηκαν».

«Ακόμη και αν αυτό συμβεί για κάποιους απίθανους λόγους, εγώ, ως επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη και να διασφαλίσω την απαραίτητη ποσότητα σιτηρών για τη Συρία», έγραψε ο Καντίροφ.

Η Ρωσία, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας σιτηρών, προμηθεύει σιτηρά τη Συρία μέσω περίπλοκων οικονομικών και λογιστικών διακανονισμών παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και στις δύο χώρες.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το μερίδιο σιτηρών που προμηθεύεται η Συρία από το ρωσικό κράτος.

Ο Καντίροφ δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα οργανώσει και θα χρηματοδοτήσει τις προμήθειες σιτηρών στη Συρία αν χρειαστεί να παρέμβει και από πού θα προέλθουν τα σιτηρά.

Αλλά, όπως είπε, «θα αναλάβει δράση -αν χρειαστεί-μέσω ενός φιλανθρωπικού ταμείου που έχει πάρει το όνομα του εκλιπόντος πατέρα του μέσω του οποίου ανακατασκευάστηκαν κάποια τεμένη και προσφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία στη διάρκεια της προεδρίας του έκπτωτου Μπασάρ αλ Άσαντ».

Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εξαγωγές σιτηρών της Ρωσίας στη Συρία έχουν ανέλθει σε 300.000 τόνους μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, με την χώρα να βρίσκεται στην 24η θέση της λίστας με τους αγοραστές ρωσικών σιτηρών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν τις συνολικές συριακές εισαγωγές σιτηρών σε περίπου δύο εκατομμύρια τόνους.

Η Ρωσία είναι ο βασικός προμηθευτής σιτηρών στη Συρία και τα προβλήματα στις προμήθειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πείνα στη χώρα αυτή των περισσότερων από 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγές είπαν στο Reuters ότι οι δύο πλευρές έχουν επαφές σχετικά με τις προμήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

