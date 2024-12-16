Ανθρώπινα οστά που ανακαλύφτηκαν πριν από περίπου 50 χρόνια σε έναν λάκκο στο Σόμερσετ αποκαλύπτουν κανιβαλισμό στην Εποχή του Χαλκού, αλλά και αιματηρές σφαγές, στην προϊστορία της Βρετανίας.

Σύμφωνα με αρχαιολόγους, τουλάχιστον 37 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν μεταξύ του 2200 π.Χ. και του 2000 π.Χ. και οι σοροί τους πετάχτηκαν σε ένα φυσικό πηγάδι κοντά στο φαράγγι του Τσένταρ.

Η πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη πάνω στα ευρήματα αποκαλύπτει σήμερα πως τα θύματα όχι μόνο σφαγιάστηκαν, αλλά διαμελίστηκαν, ενώ ορισμένα μέρη των σωμάτων τους... φαγώθηκαν.

Σύμφωνα με την Guardian, τα κρανία πολλών θυμάτων ήταν θρυμματισμένα από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, ενώ τα οστά των χεριών και των ποδιών είχαν κοπεί μετά τον θάνατο για την εξαγωγή του μυελού. Ορισμένα οστά μάλιστα, φέρουν και ίχνη από ανθρώπινα δόντια.

Όπως εξηγεί ο Ρικ Σούλτινγκ, καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, αφού δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτε ανάλογο σε επίπεδο βίας από την πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της βρετανικής προϊστορίας.

«Για την πρώιμη Εποχή του Χαλκού στη Βρετανία, υπάρχουν ελάχιστα ευρήματα που αφορούν σε βίαια γεγονότα. Η έρευνά μας επικεντρώνεται κυρίως στο εμπόριο, την κεραμική, τη γεωργία και τους τρόπους ταφής. Σπάνια συζητάμε για πολέμους ή εκτεταμένη βία από εκείνη την περίοδο, κυρίως λόγω έλλειψης ευρημάτων», λέει στην Guardian.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 50% των οστών ανήκει σε παιδιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι από την εξοντώθηκε μια ολόκληρη κοινότητα.

Μάλιστα, η ανάλυση των ευρημάτων υποδεικνύει ότι η σφαγή ίσως έγινε επίτηδες με τόσο αποτρόπαιο τρόπο, για να εκφοβιστούν οι γύρω κοινότητες. Ο διαμελισμός και ο κανιβαλισμός των θυμάτων πιθανότατα δημιούργησαν ένα καθεστώς τρόμου που κράτησε για γενιές στην περιοχή, εκτιμούν οι επιστήμονες.

Η ανακάλυψη έγινε από σπηλαιολόγους σε έναν φυσικό πηγάδι βάθους 15 μέτρων τη δεκαετία του '70. Τα οστά καταγράφηκαν πρόχειρα, αποθηκεύτηκαν σε κουτιά και αγνοήθηκαν για δεκαετίες, μέχρι που η νέα μελέτη τα έφερε ξανά στο προσκήνιο.

Όπως τονίζει ο καθηγητής, «αυτή η ανακάλυψη είναι μια ωμή υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι της προϊστορίας μπορούσαν να φτάσουν σε επίπεδα θηριωδίας που ανταγωνίζονται σύγχρονα εγκλήματα. Είναι κρίσιμο να διηγηθούμε από αυτή την ιστορία, καθώς ίσως δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό».

