Πούτιν: Ξεκινάμε σύντομα «μαζική παραγωγή των πυραύλων Oreshnik»

Μπαράζ απειλών κατά της Δύσης εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η Δύση ώθησε τη Ρωσία πίσω στις «κόκκινες γραμμές της», και την ανάγκασε να απαντήσει, ισχυρίστηκε. «Οι φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ έχουν ξεπεράσει εδώ και καιρό την ιστορική ζώνη ευθύνης... Οι χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και δημιουργούν ομάδες κρούσης κοντά στα σύνορα της Ρωσίας».

«Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τις δυνατότητες του στρατηγικού πυρηνικού μας οπλοστασίου. Δεν απειλούμε με τα πυρηνικά όπλα, είναι πολιτική αποτροπής» δήλωσε.

«Η μαζική παραγωγή των πυραύλων Oreshnik θα ξεκινήσει σύντομα» απείλησε δε, για τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που η Μόσχα χρησιμοποίησε ήδη κατά της Ουκρανίας.



«Φέτος, οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ‘’απελευθέρωσαν’’ 189 οικισμούς στη ζώνη ειδικής επιχείρησης» ανέφερε ο Πούτιν.

"The West is pushing Russia to the red line, and Moscow cannot help but respond." – Putin.



Liar and warmonger. pic.twitter.com/z3yHAJUKUn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 16, 2024



Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν κλιμάκωση στην Ουκρανία, στέλνοντας εκεί όπλα και άλλη βοήθεια, υποστήριξε.



Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν την πρωτοβουλία στο μέτωπο με την Ουκρανία, επέμεινε ο Ρώσος πρόεδρος. «Το 2024 θα είναι έτος ορόσημο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’», είπε ο Πούτιν.



«Το επίπεδο στελέχωσης των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει αυξηθεί σε 1,5 εκατομμύριο στρατιωτικούς ανατρέποντας την κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία προς όφελος της Μόσχας» είπε μάλιστα. Περίπου 430.000 Ρώσοι είχαν υπογράψει στρατιωτικές συμβάσεις φέτος, από 300.000 περίπου το προηγούμενο έτος, είπε ο Πούτιν.



«Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει να οδηγηθεί σε μια γενικευμένη κούρσα εξοπλισμών εις βάρος της κοινωνικής και οικονομικής της κατάστασης» ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανησυχούμε για την ανάπτυξη μικρού και μέσου βεληνεκούς πυραύλων από τις ΗΠΑ. Θα άρουμε όλους τους εθελοντικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην ανάπτυξή τους διεμήνυσε. Η Μόσχα θα μπορούσε να αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες επ' αόριστον, πρόσθεσε.

«Νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα το 2025»

Από πλευράς του, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ δήλωσε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε τη νίκη στην ‘’ειδική στρατιωτική επιχείρηση’’ (πόλεμος στην Ουκρανία) το 2025». Οι ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες έφθασαν το 6,3% του ΑΕΠ είπε μάλιστα στη συνεδρίαση του συμβουλίου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.



Κατά τη διάρκεια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ο ουκρανικός στρατός έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους υποστήριξε.



Κατά τη διάρκεια της «περιπέτειας του Κουρσκ», οι απώλειες της Ουκρανίας ανήλθαν σε 40 χιλιάδες στρατιώτες, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

