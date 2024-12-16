Το Ισραήλ επιδιώκει να «επεκτείνει τα σύνορά του» με το σχέδιο Νετανιάχουπου να διπλασιαστεί ο πληθυσμός του προσαρτημένου Γκολάν, υποστήριξε σήμερα σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καταδικάζουμε αυστηρά την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στο υψίπεδο του Γκολάν που κατέχει από το 1967. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί μια νέα φάση στο στόχο του Ισραήλ να επεκτείνει τα σύνορά του δια της κατοχής», δήλωσε το υπουργείο.

«Οι σημερινές ενέργειες του Ισραήλ βλάπτουν σοβαρά τις προσπάθειες που έχουν στόχο να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Συρία και αυξάνουν περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιδράσει», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε χθες, Κυριακή, ένα σχέδιο που έχει στόχο να διπλασιασθεί ο πληθυσμός στο τμήμα του συριακού Γκολάν που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, όμως λέει πως δεν έχει κανένα συμφέρον να έρθει σε σύγκρουση με τη Συρία αφού, μετά την πτώση του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, πήρε τον έλεγχο της ζώνης ασφαλείας που επιτηρείται από τον ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη καλέσει το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ουδέτερη ζώνη κάνοντας λόγο για «παραβίαση της συμφωνίας του 1974». Το Ισραήλ όμως τονίζει ότι η συμφωνία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ έχει πάψει να υφίσταται.

Το Ισραήλ κατέκτησε ένα τμήμα του Γκολάν, στη νοτιοδυτική Συρία, στη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967 και το 1981 προσάρτησε το έδαφος αυτό. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει την προσάρτηση αυτή το 2019, επί κυβερνήσεως του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.